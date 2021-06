Le ministère saoudien du Hajj et de la Omra a annoncé que le pelerinage se limiterait cette année aux citoyens et aux résidents du royaume soit 60 mille hajjis, en raison de la pandémie de coronavirus qui sévit toujours.

Le communiqué du ministère a insisté sur le fait que « les personnes souhaitant accomplir le pèlerinage doivent être en bonne santé ne pas souffrir de pathologies chroniques et que les vaccinés doivent avoir entre 18 et 65 ans, selon les critères de vaccination appliqués en Arabie Saoudite », ajoutant que « les autorités saoudiennes ont pour priorité la santé et la sécurité des hajjis, selon les préceptes de l’islam, et s’assurent de faciliter l’accomplissement du pèlerinage et l’accès aux lieux saints. Le Royaume a pour preuve accueilli plus de 150 millions de Hajjis ces dix dernières années.