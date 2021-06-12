عادت، منتصف ظهر اليوم السبت، بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم إلى أرض الوطن قادمة من تونس بعد إنهاءها للمعسكر الإعدادي الذي تخللته ثلاث مباريات ودية حققت فيها العناصر الوطنية العلامة الكاملة بفوز على موريتانيا، مالي وأخيرا تونس بملعب حمادي العقربي بمدينة رادس.

وقال الناخب الوطني في حديث للصحافة:" ما حققناه يعني لنا الكثير، 27 مباراة دون هزيمة شيء جد مهم، الحمد الله عدنا بالنتيجة والآداء، كان لدينا تقريبا 30 لاعبا بما فيهم ديلور الذي تعرض للإصابة وغادر، إستطعنا منح أغلب العناصر فرصة من أجل اللعب قبل الشروع في تصفيات المونديال، الأمر ليس سهلا لكن نجحنا في تسيير ذلك".

مضيفا:" بالنظر إلى إحصائيات المباريات بين المنتخبين ليس من السهل الفوز على تونس داخل قواعدهم، من جهتنا حسبنا كل شيء ونجحنا في الفوز عليهم".

لن نمنح الفرصة لمن ينتظر تعثرنا

وأثنى مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي على لاعبيه عقب عودة بعثة "الخضر" من تونس.

وقال بلماضي:" أنا هنا أنوب عن اللاعبين، صحيح أنا أتكلم بإسمهم، لكن الفضل يعود إليهم كذلك فيما قدموه، عادة وفي الغالب بعد الإنجازات تأتي مرحلة الإخفاق، لكن نحن الحمد الله عرفنا كيفية المحافظة على مستوانا وما نقدمه".

وأردف:"أتمنى أن تطول هذه المرحلة، لا تنسوا أن هناك العديد من المنتخبات التي تنتظر تعثرنا، الأمر لن يكون سهلا ولن نمنح فرصة لذلك".

كل شيء في آوانه

رد بلماضي عن إمكانية مواجهة منتخبات عالمية مستقبلا وعلق :" علينا أن نحترم جميع المنتخبات، نحن الآن مكاننا في إفريقيا، هناك تصفيات المونديال في إنتظارنا وبعد نهائيات أمم إفريقيا، وفي حالة ما إذ أستحقينا التأهل للمونديال القادم فالأكيد أن هناك مباريات تحضيرية سنبرمجها أمام منتخبات محترمة من أوروبا أو أمريكا الجنوبية مثلما فعلنا سابقا مع كولومبيا والمكسيك".

كما رفض بلماضي الخوض عن التحكيم بخصوص المواجهة التي لعبت السهرة البارحة أمام تونس.

هذا ما قلته للاعبين بخصوص الميركاتو

عرج جمال بلماضي على فترة التحويلات الصيفية والتي سيغير فيها بعض لاعبي " الخضر" الأجواء نحو فرق أخرى، وقال بلماضي :" في نهاية المعكسر التحضيري، تكلمنا مع اللاعبين، وطلبنا منهم أن يكونوا حذرين في تحديد وجهتهم المستقبلية، ولمن يريد الانضمام إلى فريق آخر عليه الإسراع في العملية حتى يستأنف التحضيرات مع ناديه ويكون على أتم الجاهزية، على العموم هم من يحددون مستقبلهم، ولديهم مناجير كذلك".

سأتابع المعسكر الإعدادي للمحليين

أوضح جمال بلماضي أنه باق في الجزائر لأخذ قسط من الراحة، كما أكد أنه سيتابع المعسكر التحضيري للمنتخب المحلي تحسبا لمواجهة ليبيريا وديا بملعب وهران الجديد.

وقال بلماضي :" سأتابع تحضيرات العناصر المحلية عن بعد كما سأكون حاضرا يوم المواجهة، بوﭬرة كما تعرفون هو المدرب الأساسي .. هذه المباراة مهمة لهم ربما سنعتمد عليهم مستقبلا".

محرز إعتاد، وهنا يكمن سر ذلك

كشف جمال بلماضي أن رياض محرز على اعتاد على تسجيل المخلفات المباشرة ونجاحه في ذلك يعود إلى ثقته الكبيرة في نفسه وإمكانياته.

وختم بلماضي كلامه قائلا :" نتمنى أن يتكرر ذلك مرات عديدة إن شاء الله".