عادت منتصف ظهر اليوم السبت ، بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم إلى أرض الوطن قادمة من تونس بعد إنهاءها للمعسكر الإعدادي الذي قام به الخضر والذي تخللته ثلاث مباريات ودية حققت فقيها العناصر الوطنية العلامة الكاملة بفوز على موريتانيا، مالي وتونس بملعب حمادي العقربي بمدينة رادس.

وقال الناخب الوطني في حديث للصحافة :" ما حققناه يعني لنا الكثير ، 27 مباراة دون هزيمة شيء ، جد مهم ، الحمد الله عدنا بالنتيجة والآداء، كان لدينا تقريبا 30 لاعبا بما فيهم ديلور الذي تعرض للإصابة وغادر ، إستطعنا أن منح أغلب العناصر فرصة من أجل اللعب قبل الشروع في تصفيات المونديال، الأمر ليس سهلا لكن نجحنا في تسيير ذلك".

مضيفا:" بالنظر إلى إحصائيات المباريات بين المنتخبين ليس من السهل الفوز على تونس داخل قواعدهم ، من جهتنا حسبنا كل شيء و نجحنا في الفوز عليهم".