فصل القط " أخيل" في نتيجة مواجهة المنتخب البلجيكي ضد مضيفه الروسي والمقررة مساء اليوم السبت في مدينة سان بطر سبورغ، ضمن افتتاح مباريات المجموعة الثانية من بطولة أمم أوروبا.

ويقوم القط "أخيل" الأصم منذ ولادته، الذي كان يحرس اللوحات الثمينة من الفئران في متحف "إرميتاج" الشهير في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، يقوم بالتنبؤ بنتائج المباريات بطريقة بسيطة وطريفة، حيث يتم وضع وعاءين فيهما ذات الطعام أمام "أخيل"، وفي كل واحد منهما علم إحدى الدولتين المشاركتين في المباراة، ووعاء المنتخب الذي يبدأ "أخيل" بالأكل منه هو المرشح للفوز بالمباراة، حسبما نقله موقع " روسيا اليوم".

نفس المصدر أضاف أنه تم وضع وعاءان مملوآن، بالأكل أمام القط الأصم، وتم وضع علم روسيا بالقرب من الوعاء الأول، بينما وضع علم بلجيكا بالقرب من الوعاء الثاني، واختار "أخيل" الوعاء الثاني، وهذا يعني أنه يتنبأ بفوز منتخب " الشياطين الحمر" على " الدببة الروسية".

وكان "أخيل"، حدد بدقة الفائز في المباراة الافتتاحية لكأس أمم أوروبا، عندما توقع فوز إيطاليا على تركيا، أمس الجمعة.