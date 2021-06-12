لجأ سكان قرية هندية إلى "إلاهتهم كورونا"، أملا في أن "يتسبب تدخلها الإلهي في القضاء على الجائحة العالمية".

وأقام القرويون الهنود، في قرية شكلابور بولاية أوتار براديش الشمالية، الأسبوع الحالي، مزارا لـ "الإلهة كورونا"، لكي يؤدوا صلاتها، وفقا لـوكالة "رويترز".

كما وضع محبو الآلهة الماء المقدس والزهور في الضريح ذو اللون الأصفر الزاهي، حيث وضعوا معبودتهم "كورونا ماتا".

وقالت إحدى سكان القرية وتدعى "سانغيتا"، أمس الجمعة: "ربما بمباركتها يشعر القرويون وقريتنا والجميع ببعض الراحة".

وتضررت الهند بشدة من موجة من الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في شهري أفريل وماي الماضيين، لكن هناك مؤشرات على أن الأسوأ قد ينتهي.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن السلطات أبلغت عن 84332 حالة إصابة جديدة، اليوم السبت، في أدنى حصيلة يومية منذ أكثر من شهرين.