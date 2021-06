Le président Abdelmadjid Tebboune a voté ce matin à l’école Ahmed Aroua d’Alger.

« J’ai accompli mon devoir éléctoral comme n’importe quel citoyen… nous sommes sur le droit chemin puisqu’il y a des gens qui s’en prennent à nous » a-t-il déclaré, répondant aux questions de la presse internationale présente.

Ajoutant qu’il « croit en tant que citoyen et président à l’article 7 de la constitution qui donne le pouvoir au peuple ».

Concernant les appels au boycott, le président Tebboune a insisté sur le fait que « chaque algérien est libre de choisir de voter ou non, sans imposer son opinion aux autres, c’est cela la démocratie ».

Et a ajouté à la question sur les appels au report des élections qu’il y avait « des gens dont on ignore l’appartenance qui voudrait nous dicter nos actions, et qui ne représentent pas les 45 millions d’algériens. Nous sommes sur le bon chemin et le peuple a le droit de choisir ceux qui vont le représenter ».

A la question du taux de participation, Tebboune a déclaré que « le taux de participation ne m’intéresse pas, ce qui m’intéresse c’est que les résultats reflètent la volonté des électeurs ».