أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، في بيان لها، أنه بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، بإمكان الناخبين والناخبات ممارسة حقهم الانتخابي عبر مكاتب التصويت المسجلين بها من خلال تقديم وثيقة إثبات هويتهم سواء بطاقة التعريف الوطنية، أو رخصة السياقة أو جواز السفر مرفقة ببطاقة الناخب إن توفرت.

وأضافت أنه بغية التعرف على مركز ومكتب التصويت المسجل به، يمكن للناخب التحقق من تسجيل اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة ببلديته، من خلال الولوج إلى المنصة الإلكترونية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "أين أنتخب".