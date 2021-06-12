أدلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، واجبه الانتخابي في الانتخابات التشريعية في مدرسة "أحمد عروة" بالجزائر العاصمة.

ورد رئيس الجمهورية على بعض أسئلة الصحافة الوطنية والدولية الحاضرة بمركز الاقتراع، قائلا "أديت واجبي اللإنتخابي كأي مواطن .. نحن في الطريق الصحيح مادام فيه ناس تهاجم فينا هذا أكبر دليل".

وأضاف "أنا شخصيا كمواطن وكرئيس أؤمن بالمادة 7 من الدستور وهي التي تُعطي القرار للشعب"

وحول دعوات المقاطعة قال الرئيس "كل جزائري حر في أن يشارك أو يقاطع من دون أن يفرض رأيه على الآخرين وهذه هي الديمقراطية".

وعن سؤال يتعلق بدعاة التأجيل، قال الرئيس أن هناك أناس تفرض إملاءات لا نعرف لأي جهة تنتمي، لا تمثل 45 مليون جزائري، مضيفا "أعتقد أننا على الطريق الصحيح والشعب يمارس حقه في اختيار من يمثله".

وحول نسبة المشاركة المتوقعة قال الرئيس تبون "لا تعنيني نسبة المشاركة في الانتخابات بقدر ما يهمني أن تكون النتيجة معبرة عن آراء الناخبين".