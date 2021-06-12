تجاوز سعر النفط الخام من مزيج "برنت"، أمس الجمعة عند جلسات التسوية، مستوى 73 دولار مقابل البرميل، وذلك لأول مرة منذ أكثر من عامين.

وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أوت لخليط نفط بحر الشمال "برنت" في بورصة "ICE" بلندن بنسبة 0.79 بالمائة ليصل إلى مستوى 73.09 دولار للبرميل.

وهذه المرة هي الأولى التي يتجاوز فيها سعر الخام "برنت" مستوى 73 دولارا للبرميل منذ 20 ماي 2019. كما سجلت العقود الآجلة لشهر جويلية لخام غرب تكساس الوسيط "WTI" ارتفاعا بنسبة 1.1 بالمائة ليصل إلى 71.06 دولار للبرميل، وتجاوز بذلك نقطة 73 دولارا لأول مرة منذ 15 أكتوبر 2018.