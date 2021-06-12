أعلنت خدمة الطوارئ الأمريكية إصابة 12 شخصا في حادث إطلاق نار في مدينة أوستن في ولاية تكساس جنوبي الولايات المتحدة.

وقالت خدمات الطوارئ الطبية في مقاطعة أوستن (ATCEMS) في حسابها على موقع "تويتر"، اليوم السبت: "جلبت الخدمة الطبية مصابين آخرين إلى مرافق علاج الإصابات المحلية... العدد الإجمالي للمصابين هو 12".

يشار إلى أنه في المجموع، تم نقل أربعة مصابين إلى الوحدات الطبية من قبل الأطباء وتم تسليم ستة مصابين من قبل شرطة أوستن وتم نقل مصابين في سيارات خاصة.

وفي غضون ذلك، قتل شخص على الأقل وأصيب ثمانية آخرون، صباح اليوم السبت، في إطلاق نار جماعي في حي سكني في مدينة سافانا في ولاية جورجيا الأمريكية.

وبحسب مسؤولين محليين وشهود عيان وقع الحادث في حوالي الساعة 9 مساء يوم الجمعة (بالتوقيت المحلي) عندما تم استدعاء ضباط لإطلاق النار بأحد الشوارع القريبة من نهر سافانا.

وقالت بيانكا جونسون، المتحدثة باسم إدارة شرطة سافانا، لوكالة أنباء BNO News إنه تم العثور على 9 أشخاص مصابين بطلقات نارية، من بينهم شخص توفي متأثراً بجراحه.

وقالت جونسون إن العديد من الضحايا الآخرين نقلوا إلى المستشفى مصابين بجروح تبدو خطيرة أو حرجة. وأفادت الأنباء أن ضحيتين أخريين، وهما طفل يبلغ من العمر عامين أصيب في منطقة القدم وآخر 13عامًا، أصيب بجروح لا تشكل خطورة على حياتهما.

وتابعت جونسون إن إطلاق النار وقع في الهواء الطلق، لكن لم تُعرف على الفور تفاصيل أخرى عن الظروف، وقد أبلغت في البداية عن مقتل شخصين، لكنها قالت لاحقًا إن ضحية واحدة فقط تأكدت وفاته.

وأضافت: "لا يزال الضباط في المنطقة يجمعون المعلومات ويتحدثون إلى السكان، في الوقت الحالي ليس لدي أي معلومات أخرى متاحة".