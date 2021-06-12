تفيد حصيلة تدخلات مصالح الحماية المدنية بأن البحر ابتلع ثلاثة ضحايا في أقل من 72 ساعة الماضية وإنقاذ شخصين في شواطئ الولايات الساحلية قبل الانطلاق الرسمي لموسم الاصطياف.

وأفادت ذات المصالح في بيانات متفرقة عبر صفحتها في الفايسبوك، أن وحداتها بالمرسى في ولاية الشلف تدخلت البارحة لتحويل جثة غريق يبلغ من العمر 16 سنة، بعدما تم انتشالها بشاطئ تاميست في بلدية الظهرة، رغم عدة محاولات لإسعافه بعين المكان.

الضحية تلميذ ينحدر من بلدية عين مران تم تحويل جثته إلى العيادة المتعددة الخدمات بالمرسى. وفي نفس اليوم تدخلت وحدة الحماية المدنية ببني حواء في حدود الساعة الرابعة زوالا، من أجل إسعاف وإجلاء شاب يبلغ من العمر 18سنة، ينحدر من بلدية بريرة، تعرض لجروح بمختلف أنحاء الجسم وكسر في الرجل على إثر قفزه على الصخور بالجهة الغربية لشاطئ بني حواء.

أما بولاية بومرداس فقد تدخلت الوحدة البحرية للحماية المدنية أمس الجمعة لأجل إسعاف غريق على مستوى شاطئ القبقاب التابع لبلدية زموري، الضحية يبلغ من العمر 23 سنة تم إسعافه ونقله إلى المركز الصحي لزموري وبعد معاينته من طرف طبيب المصلحة تبين أنه فارق الحياة.

وقبل هذه الحادثة، تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية بومرداس أمسية يوم الخميس لأجل مساعدة غريق على مستوى شاطئ النورس، الضحية يبلغ من العمر 17 سنة تم إسعافه ونقله إلى مصلحة الاستعجالات بومرداس حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

من جهتها تدخلت إسعافات وحدة قطاع الميناء مدعمة بغطاسي الوحدة البحرية للحماية المدنية لولاية سكيكدة، مساء أمس في حدود الساعة الثامنة وعشرون دقيقة لأجل عملية إنقاذ شخص عالق بصخور شاطئ المحجرة بسطورة يبلغ من العمر 37 سنة وينحدر من ولاية تبسة.

العملية، حسب ذات المصالح، تمت بنجاح والشخص العالق في صحة جيدة. وأمام تكرر هذه الحوادث وجهت مصالح الحماية المدنية نداء للمواطنين بعدم التوافد على الشواطئ في هذه الفترة وهذا لعدم توفر الأمن والتشكيل الإسعافي لحراسة الشواطئ الذي تسخره الحماية المدنية من أجل ضمان أمن وسلامة المصطافين.