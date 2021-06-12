أصبح المدافع التونسي أسامة الحدادي، ثالث ضحايا النجم الجزائري رياض محرز في جدار الصد، وذلك بعد المباراة الودية، التي جمعت المنتخب التونسي ونظيره الجزائري، أمس الجمعة. وحاول الحدادي الاستلقاء على أرضية الميدان خلف جدار دفاع منتخبه التونسي في الدقيقة الـ 28، من أجل صدّ تسديدة محرز في مخالفة مباشرة.

لكن هذا الأسلوب فشل، وتمكّن محرز من هزّ شباك حارس المرمى معز حسن حامي عرين "نسور قرطاج".

وقبل أسامة الحدادي، طبّق لاعبان آخران الأسلوب ذاته، لكن باءا بالفشل، وهما: المهاجم النيجيري هنري أونييكورو في مباراة منتخب بلاده والجزائر، بِرسم نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر، ومتوسط الميدان الإيطالي ماركو فيراتي خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي والضيف مانشستر سيتي الإنجليزي، لِحساب ذهاب نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا نسخة 2020-2021.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي سهرة الجمعة، بعد تكرار الحدادي لِسيناريو أونييكوري وفيراتي، وتألّق محرز في اختراق الجدار وهزّ الشباك.