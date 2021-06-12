حصد فيروس كورونا أرواح نحو 4 ملايين شخص حول العالم، فيما تجاوز إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها منذ بداية تفشي الوباء 175 مليون إصابة.

وأظهرت آخر الأرقام والبيانات، الصادرة اليوم السبت، أن حصيلة الوفيات جراء تفشي وباء كورونا ارتفعت إلى 3 ملايين و936110 وفيات حول العالم.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول المتضررة من الوباء بـ 599055 حالة وفاة، و33 مليون و574904 إصابات حتى الآن. ثم البرازيل: 482019 حالة وفاة، و17 مليونا و210969 إصابة. فالهند: 363079 حالة وفاة، و29 مليونا و274823 إصابة. والبيرو: 188100 حالة وفاة، ومليون و998 ألف إصابة.

أما أوروبيا فجاءت بريطانيا في المقدمة بـ 128148 حالة وفاة، و4 ملايين و543147 إصابة. متبوعة بإيطاليا: 126855 حالة وفاة، و4 ملايين و239868 إصابة. ثم روسيا: 125674 حالة وفاة، و5 ملايين و180454 إصابة. وفرنسا: 110270 حالة وفاة، و5 ملايين و729967 إصابة.

وجاءت كولومبيا في المرتبة التاسعة من حيث البلدان الأكثر تضررا من كورونا بـ 94600 حالة وفاة، و3 ملايين و694000 إصابة. وحلت الأرجنتين عاشرا بـ 83941 حالة وفاة، و4 ملايين و66156 إصابة.