ميلة : إقصاء مترشح من قائمة حرة

خيم قرار إقصاء المترشح ضمن قائمة "تجمع الأحرار" رئيس بلدية وادي العثمانية، على أجواء الاقتراع بولاية ميلة، لاسيما خلال الفترة الصباحية عند انتشار الخبر ، حيث فاجأ المترشحين و الناخبين على حد سواء، كون القرار جاء سريعا وعشية موعد الانتخابات، و قد تلقى المواطنون الخبر بين مرحب ومستنكر، و قد كان السبب الرئيسي في إقصاء المترشح المذكور، بحسب مصادر مؤكدة هو استعمال المال في الحملة الانتخابية قصد التأثير على الناخبين.

كما ذهب البعض إلى أن السبب الحقيقي هو إدانة المترشح ذاته بثلاث سنوات حبسا نافذا في جنحة إبرام صفقات غير قانونية وفساد.

وكان رد فعل مترشحي القائمة هو التنديد بقرار السلطة التي أجحفت في حق المترشح و القائمة بحسب البعض منهم، و قد تم سحب القائمة الأولى و تعويضها بورقة جديدة تضم تسع مترشحين فقط بعد إسقاط اسم المترشح.

القضية أثارت ردود فعل كثيرة و متباينة على شبكات التواصل الاجتماعي، في حين راح منشطو القائمة يواصلون نشاطهم بعد تثبيت القرار.

من جهة أخرى شهدت ولاية ميلة مشاركة محتشمة خلال الفترة الصباحية ، حيث بلغت نسبة المشاركة في حدود الساعة 11 رقما غير مسبوق قدر ب 3.01%

و قد جرت الانتخابات في جو من الهدوء و التنظيم المحكم داخل المراكز واحترام ملحوظ للبروتوكول الصحي على مستوى كل المراكز .

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الناخبة بميلة تقدر بـ 503263 ناخب موزعين على 377 مركزا .

ب. رشيد

* قال محمد شرفي، رئيس السبطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن نسبة المشاركة في التشريعيات حتى الساعة الواحدة زوالا بلغت 10,02 بالمائة.

نسبة المشاركة في قالمة

لم تتعدى نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بولاية ڨالمة، إلى غاية الثانية من نهار اليوم، الـ11.25 بالمائة، في الوقت الذي بدت فيه مراكز ومكاتب التصويت بعد الظهر شبه خالية من الناخبين، وأدخلت المؤطرين في راحة، على ما وقفنا عليه ببعض المراكز.

وأجمعت لنطباعات بعض المؤطرين والمواطنين، على أنّ العزوف عن عملية التصويت، المسجل إلى غاية الثانية بعد الزوال، قد يكون بسبب القيلولة ودرجات الحرارة المرتفعة، في حين أرجع بعض المواطنين السبب إلى تلاشي الثقة بين المواطنين والمنتخبين، في انتظار ما ستسفر عنه الساعات القادمة من العملية الانتخابية.

وبلغ عدد القوائم المشاركة في تشريعيات هذه العهدة بولاية ڨالمة 56 قائمة، منها 21 قائمة لتشكيلات سياسية و35 قائمة مستقلة. كما قدرت الهيئة الناخبة حسب المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات ،378264 ناخبا، ومراكز التصويت 227 مركزابين رجال ونساء،وعدد المكاتب1051 مكتباانتخابيا موزعة بين الرجال والنساء.

قالمة: إ.غمري

تخلف 10 آلاف مراقب بوهران

تخلف أكثر من 10 آلاف مراقب مكاتب ممثلين المرشحين في الإنتخابات التشريعية من إجمالي 12 ألف لمراقبة عملية الاقتراع بولاية وهران التي سجلت تصويت أكثر من 78 ألف ناخب أي نسبة 7.46بالمائة من الهيئة الناخبة المقدرة باكثر من مليون ناخب، على الساعة الثانية زوالا، حسب بيان من السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات وهران.

كما سجلت السلطة حضور 937 مراقبي مراكز الإنتخابات من إجمالي 1430مراقب مسجل في القوائم للإشراف على الإقتراع. عرفت العملية تذبذب على مستوى مراكز التصويت لبلدية وهران التي تضم أكبر وعاء انتخابي باكثر من 500 الف ناخب، من خلال غياب بعض القوائم في مراكز التصويت تتعلق بقوائم حرة و بعض الأحزاب قبل تدارك الأمر.

وهران: جعفر بن صالح

نسبة المشاركة في البويرة

أكد بلقاسمي احسن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات المندوبية الولائية لولاية البويرة في أول تصريح له أن ظروف إجراء الانتخابات بولاية البويرة تسير بصفة عادية أين تم تسجيل نسبة 5.25٪ في حدود الساعة الثانية زوالا.

وخلال حديثه إلى وسائل الاعلام كشف ذات المسؤول أنه تعرض مكتبين إلى الغلق على مستوى بلدية تاغزورت بدائرة حيزر بشمال مقر ولاية البويرة وان الأمور تسير لإعادتها إلى مجراها.

وكشف ذات المتحدث أيضا أنه تم تسجيل غياب أكثر من 1500 مؤطر بمكاتب الانتخاب.

البويرة: سمير قميري

نسبة المشاركة في تيزي وزو

أحصت مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بولاية تيزي وزو إلى غاية الساعة الحادية عشرة من نهار اليوم 1705 ناخب أدلوا بأصواتهم في الإنتخابات التشريعية لنهار اليوم والذي يمثل 0.24 بالمائة من مجموع الناخبين المسجلين في القوائم الإنتخابية للولاية.

هذا ما أكده رئيس المندوبية يوسف قابي للصحافيين في أول تقييم له حول نسبة المشاركة في الساعات الأولى من الإقتراع بإقليم الولاية تيزي وزو الذي أشار إلى وجود 86 مركز تصويت من أصل 704 مركز لم تفتح أبوابها لإستقبال الناخبين لغياب الظروف المواتية لذالك أو تلك التي أقدم متظاهرون على غلقها مبديين رفضهم لإجراءها.

واعتبر يوسف قابي رئيس مندوبية السلطة المستقلة للإنتخابات بولاية تيزي وزو أن ظروف إجراء هذه الإنتخابات في ظروف عادية وأنها أفضل بكثير من تلك التي شهدتها الولاية خلال الموعدين الإنتخابين الأخيريين لاسيما أنه لم تسجيل مناوشات واستباكات بين المواطنين الرافضين للإنتخابات مع قوات الأمن.

كما أشار المصدر نفسه إلى رفض 40 مؤطرا بأزفون من أصل 1600 شخصا جندوا للعملية الإنتخابية الإلتحاق بمراكز التصويت للقيام بمهامهم فتم تبديلهم بآخرين.

تيزي وزو: علي رايح

* كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، عن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية إلى غاية الساعة العاشرة صباحا.

وحسب نفس المتحدث فقد بلغت النسبة 3.78 بالمائة.

* شهدت أغلب شوارع عاصمة الولاية البويرة، صباح اليوم، انعدام الحركة فلا محلات تعرض منتجاتها ولا مواطنين يملؤون شوارعها والساحات العمومية عدا بعض المقاهي التي عرفت حضور بعض الفضوليين لاحتساء الفطور الصباحي. كما شهدت مختلف مراكز الانتخاب تعزيزات أمنية كبيرة.

وعرفت كبرى دوائر الولاية الواقعة غرب وجنوب غرب وجنوب مقر ولاية البويرة "الأخضرية، القادرية، عين بسام، سوق الخميس، بئر اغبالو، سور الغزلان، برج اخريص"، حضورا متوسطا لمراكز الاقتراع من أجل الإدلاء بالأصوات لاختيار ممثليهم في قبة البرلمان.

وعكس البلديات المذكورة ففي الدوائر الواقعة بشمال والشمال الشرقي وشرق مقر ولاية البويرة "مشدالة، بشلول، حيزر، البويرة"، شهدت عزوفا تاما عن أداء واجب الانتخاب، كما أنه قد شهدت بعض التجاوزات من خلال الإقدام على غلق بعض المراكز والتجمهر أمامها.

ومن جهة أخرى فقد عززت مختلف مصالح الأمن المكلفة بتأمين المراكز والمكاتب الاقتراع من تواجدها لأجل ضمان سير العملية الانتخابية، غير أنه شهدت بعض البلديات بعض المواجهات من خلال التراشق بالحجارة والغاز المسيل للدموع.

البويرة: سمير قميري

* رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية.

* أدلى رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة صبيحة اليوم السبت، بصوته الإنتخابي بمتوسطة أحمد عروة في نادي الصنوبر.

وعلى هامش ذلك قال بن قرينة، أن الحركة تهدف من خلال الانتخابات إلى تجسيد الارادة الشعبية وأخذ السيادة الوطنية من خلال الانطلاق بحوار وطني غير اقصائي، ضمن الحراك الموجود، في إطار كمندوس سياسي.

وتابع بن قرينة قائلا "ندعو مجمع صيدال إلى صنع دواء الفياغرا السياسي لتنشيط الكمندوس السياسي".

* صرح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم السبت، بتسجيل "إرتياح" و"إلتزام" النخبة السياسية وممثلي القوائم الحرة بسلوكيات الممارسة السياسية بمناسبة الانتخابات التشريعيات.

وأكد شرفي، للصحافة عقب تأدية واجبه الانتخابي، بأن مواقف هؤلاء "توحي بأن السلوكات السياسية والتنافسية تتحسن وهو ما ينتظره المواطن الجزائري ممن سيمثله تحت قبة المجلس الشعبي الوطني وسيكونون قدوة للمجتمع ممّا سيجعلنا نطمئن على القوانين التي ستصدر عن هذا المجلس الجديد".

* أدلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، واجبه الانتخابي في مدرسة "أحمد عروة" بالجزائر العاصمة.

الرئيس تبون: أعتقد أننا على الطريق الصحيح والشعب يمارس حقه في اختيار من يمثله

الرئيس تبون: احترم قرار المقاطعين لكن ليس من حقهم فرض رأيهم على الآخرين

الرئيس تبون: لا تهمني نسبة المشاركة بقدر ما يهمني الأشخاص الذين ستفرزهم هذه الانتخابات

* أدى رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، اليوم السبت واجبه الانتخابي على مستوى مدرسة المأمون بالأبيار بالجزائر العاصمة. وفي تصريح للصحافة عقب انتهائه من التصويت، أعرب فنيش عن أمله في أن ينتخب الشعب الجزائري بـ "قوة للمضي قدما بالجزائر الجديدة"، معتبرا بالمناسبة بأن نظام الانتخابات المعمول به في هذه التشريعيات "قضى على نظام القائمة المغلقة التي أدت بنا إلى الفساد".

* الفريق السعيد شنقريحة يؤدي واجبه الانتخابي بمتوسطة أحمد باي بواد قريش

* أدلى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، اليوم السبت، بصوته الانتخابي بمتوسطة الكواكبي بالعاصمة.

وعلى هامش ذلك، قال بلحيمر أن الإنتخابات ستعيد الإعتبار للمرأة والشباب والكفاءات والتركيبة البشرية للمؤسسات الجديدة.

وأضاف، أنه سيكون لنا موعد مقبل مع المؤسسات القاعدية أي إنتخاب المجالس الشعبية الولائية والبلدية. تكريسا لنفس القيم التي تتسم بنزاهة وشفافية الإنتخابات التي ستكذّب الإستشرافات الشيطانية لمخابر الفوضى المدمرة.

* رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، يدلي بصوته بمدرسة حديقة الحرية، ببلدية الجزائر الوسطى.

قوجيل: التشريعيات هي المرحلة الثالثة في إطار بناء "الجزائر الجديدة"

قوجيل: يجب على الشعب كشف "المناورين" الذي يأكلون "الخبز المسموم"

* أدلي الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم السبت، بصوته في الانتخابات التشريعيات، بمدرسة عمر حيدة، بدالي إبراهيم في الجزائر العاصمة.

* وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم يؤدي واجبه الانتخابي بابتدائية أحمد عروة ببوشاوي في الجزائر العاصمة.

* فتحت مكاتب التصويت أبوابها على الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت عبر كامل التراب الوطني لتمكين أزيد من 24 مليون ناخب لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني لعهدة تشريعية تمتد لمدة خمس (5) سنوات.

وقد تم لهذا الغرض تخصيص 13.000 مركز و 61.543 مكتب اقتراع داخل الوطن, إلى جانب 357 مكتب تصويت يخص أبناء الجالية الوطنية بالخارج, بالإضافة إلى 139 مكتب متنقل.

ويشرف على تأطير هذه المراكز والمكاتب 589.000 مؤطر, استنادا إلى المعطيات المقدمة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وكانت عملية الاقتراع لهذا الاستحقاق قد انطلقت يوم الأربعاء الماضي على مستوى المكاتب المتنقلة المنتشرة عبر المناطق النائية بولايات جنوب الوطن.

ويتعلق الأمر بـ 34 مكتبا متنقلا يشملها إجراء التصويت بـ72 ساعة قبل موعد الاقتراع، طبقا لما ينص عليه القانون المتعلق بنظام الانتخابات.

وتشارك في هذه الانتخابات التشريعية 1483 قائمة, منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمترشحين أحرار.