* أدلى رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة صبيحة اليوم السبت، بصوته الإنتخابي بمتوسطة أحمد عروة في نادي الصنوبر.

وعلى هامش ذلك قال بن قرينة، أن الحركة تهدف من خلال الانتخابات إلى تجسيد الارادة الشعبية وأخذ السيادة الوطنية من خلال الانطلاق بحوار وطني غير اقصائي، ضمن الحراك الموجود، في إطار كمندوس سياسي.

وتابع بن قرينة قائلا "ندعو مجمع صيدال إلى صنع دواء الفياغرا السياسي لتنشيط الكمندوس السياسي".

* أدلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، واجبه الانتخابي في مدرسة "أحمد عروة" بالجزائر العاصمة.

الرئيس تبون: أعتقد أننا على الطريق الصحيح والشعب يمارس حقه في اختيار من يمثله

الرئيس تبون: احترم قرار المقاطعين لكن ليس من حقهم فرض رأيهم على الآخرين

الرئيس تبون: لا تهمني نسبة المشاركة بقدر ما يهمني الأشخاص الذين ستفرزهم هذه الانتخابات

* أدى رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، اليوم السبت واجبه الانتخابي على مستوى مدرسة المأمون بالأبيار بالجزائر العاصمة. وفي تصريح للصحافة عقب انتهائه من التصويت، أعرب فنيش عن أمله في أن ينتخب الشعب الجزائري بـ "قوة للمضي قدما بالجزائر الجديدة"، معتبرا بالمناسبة بأن نظام الانتخابات المعمول به في هذه التشريعيات "قضى على نظام القائمة المغلقة التي أدت بنا إلى الفساد".

* الفريق السعيد شنقريحة يؤدي واجبه الانتخابي بمتوسطة أحمد باي بواد قريش

* أدلى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، اليوم السبت، بصوته الانتخابي بمتوسطة الكواكبي بالعاصمة.

وعلى هامش ذلك، قال بلحيمر أن الإنتخابات ستعيد الإعتبار للمرأة والشباب والكفاءات والتركيبة البشرية للمؤسسات الجديدة.

وأضاف، أنه سيكون لنا موعد مقبل مع المؤسسات القاعدية أي إنتخاب المجالس الشعبية الولائية والبلدية. تكريسا لنفس القيم التي تتسم بنزاهة وشفافية الإنتخابات التي ستكذّب الإستشرافات الشيطانية لمخابر الفوضى المدمرة.

* رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، يدلي بصوته بمدرسة حديقة الحرية، ببلدية الجزائر الوسطى.

قوجيل: التشريعيات هي المرحلة الثالثة في إطار بناء "الجزائر الجديدة"

قوجيل: يجب على الشعب كشف "المناورين" الذي يأكلون "الخبز المسموم"

* أدلي الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم السبت، بصوته في الانتخابات التشريعيات، بمدرسة عمر حيدة، بدالي إبراهيم في الجزائر العاصمة.

* وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم يؤدي واجبه الانتخابي بابتدائية أحمد عروة ببوشاوي في الجزائر العاصمة.

* فتحت مكاتب التصويت أبوابها على الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت عبر كامل التراب الوطني لتمكين أزيد من 24 مليون ناخب لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني لعهدة تشريعية تمتد لمدة خمس (5) سنوات.

وقد تم لهذا الغرض تخصيص 13.000 مركز و 61.543 مكتب اقتراع داخل الوطن, إلى جانب 357 مكتب تصويت يخص أبناء الجالية الوطنية بالخارج, بالإضافة إلى 139 مكتب متنقل.

ويشرف على تأطير هذه المراكز والمكاتب 589.000 مؤطر, استنادا إلى المعطيات المقدمة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وكانت عملية الاقتراع لهذا الاستحقاق قد انطلقت يوم الأربعاء الماضي على مستوى المكاتب المتنقلة المنتشرة عبر المناطق النائية بولايات جنوب الوطن.

ويتعلق الأمر بـ 34 مكتبا متنقلا يشملها إجراء التصويت بـ72 ساعة قبل موعد الاقتراع، طبقا لما ينص عليه القانون المتعلق بنظام الانتخابات.

وتشارك في هذه الانتخابات التشريعية 1483 قائمة, منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمترشحين أحرار.