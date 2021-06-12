* وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم يؤدي واجبه الانتخابي بابتدائية أحمد عروة ببوشاوي في الجزائرالعاصمة.

* فتحت مكاتب التصويت أبوابها على الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت عبر كامل التراب الوطني لتمكين أزيد من 24 مليون ناخب لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني لعهدة تشريعية تمتد لمدة خمس (5) سنوات.

وقد تم لهذا الغرض تخصيص 13.000 مركز و 61.543 مكتب اقتراع داخل الوطن, إلى جانب 357 مكتب تصويت يخص أبناء الجالية الوطنية بالخارج, بالإضافة إلى 139 مكتب متنقل.

ويشرف على تأطير هذه المراكز والمكاتب 589.000 مؤطر, استنادا الى المعطيات المقدمة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وكانت عملية الاقتراع لهذا الاستحقاق قد انطلقت يوم الأربعاء الماضي على مستوى المكاتب المتنقلة المنتشرة عبر المناطق النائية بولايات جنوب الوطن.

ويتعلق الأمر بJ 34 مكتبا متنقلا يشملها إجراء التصويت بـ72 ساعة قبل موعد الاقتراع، طبقا لما ينص عليه القانون المتعلق بنظام الانتخابات.

وتشارك في هذه الانتخابات التشريعية 1483 قائمة, منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمترشحين أحرار.