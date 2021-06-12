تسجيل تجاوزات تنظيمية في عنابة

لم تسجل الأحزاب السياسية أو أصحاب القوائم الحرة المشاركة في الاستحقاق البرلماني على مستوى ولاية عنابة تجاوزات كبيرة خلال عملية الاقتراع، عدا ما وصفته حركة مجتمع السلم ب"الاعتداء الصارخ" الذي تعرضت إليه إحدى مترشحات الحزب، عندما تم طردها من قبل كل من رئيس بلدية عنابة و رئيس المركز الانتخابي ديدوش مراد ، حسبما ذكره الحزب في شكوى إلى مندوب السلطة المستقلة للانتخابات .

كما سجل حزب العدالة و التنمية أسفه لعدم تبليغه بغياب أوراق مرشحيه في مكاتب الاقتراع بمكتبين انتخابيين ببلدية سيدي عمار ، و عدم وجود عدد أوراق قائمته بالقدر الكافي مقارنة بالمترشحين الأخرين في مركزي البركة الزرقاء ببلدية البوني، و كذا ببلدية العلمة .

عنابة: زهيرة.ع

الفترة التشريعية تبدا وجوبا بعد 15 يوما على إعلان نتائج المحكمة الدستورية

بدأت عملية فرز الأصوات الخاصة بالانتخابات التشريعية على الساعة الثامنة مساء اليوم، بعد تمديد آجال غلق مراكز الاقتراع لساعة كاملة، و هي صلاحية مخولة لرئيس السلطة المستقلة للانتخابات وفق القانون العضوي المنظم للانتخابات،

و ينص قانون الانتخابات على أن الاقتراع يبدأ في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة مساء، على أن تبدأ عملية فرز الأصوات فور اختتام الاقتراع، وتتواصل دون انقطاع إلى غاية انتهاء الفرز تماما.

و يجرى فرز أصوات الناخبين المقدرة بشكلي علني، ويتم بمكتب التصويت إلزاما، غير أنه بصفة استثنائية يجرى الفرز بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة في مركز التصويت الذي تلحق به.

و حسب المادة 141 من القانون العضوي للانتخابات، يُمكن للمترشحين بمبادرة منهم حضور عمليات التصويت، والفرز أو تعيين من ينوب عنهم و ذلك في حدود 5 ممثلين كحد أقصى.

و يعلن رئيس السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات النتائج المؤقتة للتشريعيات في اجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ استلام السلطة المستقلة محاضر الّلجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج و يمكن عند الحاجة، تمديد هذا الأجل إلى 24 ساعة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.

و حسب الأعراف التي رسختها التشريعيات السابقة، عادة ما تُعلن النتائج الأولية و المؤقتة بحلول منتصف نهار اليوم الموالي للاقتراع، لكن رئيس السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات محمد شرفي قال في تصريح إعلامي ان إن مصالحه ستعمل جاهدة من أجل الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية في غضون 96 ساعة التي ينص عليها القانون.

ويذكر انه لكل مرشح، الحق في الطعن في النتائج المؤقتة بتقديم طلب في شكل عريضة يودعها لدى المـحكمة الدستورية في أجل 48 ساعة الموالية لإعلان النتائج المؤقتة على أن تضبط المـحكمة الدستورية النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وتعلنها في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ استلامها النتائج المؤقتة من السلطة المستقلة و يمكن، عند الحاجة، تمديد هذا الأجل إلى 48 ساعة بقرار من رئيس المـحكمة الدستورية.

ويتولى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة حسب قانون الانتخابات مهام نشر النتائج النهائية و لا تكون هذه الاخيرة قابلة لأي شكل من أشكال الطعن،

و تبدا الفترة التشريعية وجوبا بعد 15 يوما على إعلان نتائج المحكمة الدستورية تحت رئاسة اكبر الأعضاء سنا و بمساعدة اصغر النواب سنا.

نسرين جعفر

شرفي: عملية فرز الأصوات تستغرق عدة ايام

قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إن مصالحه ستعمل جاهدة من أجل الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية في غضون 96 ساعة التي ينص عليها القانون.

واضاف محمد شرفي، في تصريح إعلامي ان العملية الانتخابية جرت في ظروف حسنة، ولم يتم تسجيل تجاوزات خطيرة، وسيتم العمل بكل جهد من اجل الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية لـ 12 جوان 2021 خلال الآجال المحددة وإذا تمت الأمور بشكل جيد ستكون قبل 96 ساعة.

حمس تسجل "مخالفات في سير العملية الانتخابية"

إلتمست حركة مجتمع السلم من رئيس الجمهورية ورئيس السلطة المستقلة التدخل لتوقيف خروقات قالت انها سجلتها خلال العملية الانتخابية.

و قال رئيس الحركة عبد الرزاق مقري في منشور له على موقع فيسبوك: ''بعد انتهاء عملية الاقتراع سجلنا مخالفتين خطيرتين وجب التنبيه إليهما" متابعا: "رفضت السلطة المستقلة في عديد الولايات تسليم محاضر الفرز إلى ممثلي المترشحين، وهذا مخالف للقانون 21/01 المادة 152".

و اضاف المتحدث أن المخالفة الثانية تتمثل في "عدم احتساب الأوراق التي لم يشطب فيها الناخب على أي اسم، وهذا مخالف للمادة 156 التي تقضي باحتساب الأوراق التي لم يعبر فيها الناخب لفائدة القائمة المختارة'' .

بداية عملية الفرز

بعد انتهاء الآجال انطلقت عملية فرز الأصوات.

بداية فرز الاصوات في الخارج

بدأت عملية فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية التي جرت على مدار ثلاثة أيام في مكاتب الجالية في الخارج، وأظهرت عمليات الفرز في مكاتب المنطقة الثالثة التي تضم افريقيا وآسيا، نسبة اقبال متواضعة، وتقدم لافت لحركة مجتمع السلم ، على حساب جبهة التحرير الوطني.

وفي مصر حصلت حركة مجتمع السلم على 49 صوتا في مكتب القاهرة، مقابل 43 لجبهة التحرير، وفي مكتب الاسكندرية، حصلت الحركة على 24 صوتا من مجموع 35 ناخبا، مقابل أربعة أصوات للجبهة.

وشهد التصويت اقبالا ضعيفا في تونس، حيث تقدمت في مكتب الانتخاب في القنصلية العامة تقدم جبهة التحرير 56 صوتا مقابل15صوتا لحمس.

واكتسحت حمس في دولة قطر، حيث صوت 152 ناخبا، وتم الغاء 17 ورقة تصويت ،وفازت حركة مجتمع السلم ب108 صوتا، مقابل أربعة أصوات لجبهة التحرير، وفي ماليزيا صوت 23 ناخبا ، حصلت حمس على سبعة اصوات، وستة لفجر جديد فيما حصلت جبهة التحرير على صوتين فقط.

وفي المنطقة الرابعة التي تضم أمريكا وأوروبا ما عدا فرنسا ، اظهرت عمليات الفرز تصويت 61 ناخب فقط في اسطنبول، بينها 25 ورقة ملغاة، وفازت حركة مجتمع السلم ب21 صوتا مقابل خمسة أصوات لجبهة التحرير، وصوتين لحركة البناء الوطني.

تونس: عثمان لحياني

غلق مكاتب التصويت وبداية عملية الفرز عبر ولايات الوطن

أغلقت مكاتب الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية على الساعة الثامنة اليوم ليتم الشروع مباشرة في عملية فرز الأصوات بحضور ممثلي المترشحين، وفق ما تقتضيه ضوابط القانون العضوي المنظم للانتخابات

و يذكر ان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي قد اعلن في وقت سابق عن تمديد آجال الاقتراع لساعة واحدة حتى الثامنة ليلا في جميع الولايات بناءا على طلب من المندوبيات الولائية.

شرفي يؤكد احترام البروتوكول الصحي بنسبة 85 بالمائة

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي أن البروتوكول الصحي الخاص بإلإجراءات الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا. تم إحترامه بنسبة 85 بالمائة معتبرا انه "امر جيد".

وخلال تنشيطه لندوة صحفية بالمركز الدولي لمؤتمرات قال محمد شرفي ان البروتوكول الصحي المقروض تم إحترامه إلى حد بعيد، حيث سجلت تجاوزات بنسبة أزيد 14 بالمائة،

و وضح محمد شرفي أنه منذ بداية الحملة الإنتخابية وإلى غاية 9 جوان سجل 992 تجاوز خلال التجمعات للأحزاب والقوائم المستقلة منها 418 من قبل بعض الأحزاب. كما سجلت 776 إنذار للمسؤولين عن تنظيم التجمعات.

وأضاف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات انه تم تسجيل إبلاغ النيابة بـ 45 حالة منها 22 إعذار كما تم إلغاء 4 تجمعات

إرتفاع نسبة المشاركة الى 14.47 حتى الرابعة مساءًا

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة لانتخابات، محمد شرفي، أن نسبة المشاركة الوطنية بلغت 14.47 بالمائة الى غاية الساعة الرابعة مساءًا، مع تمديد آجال الاقتراع عبر التراب الوطني ساعة كاملة.

تمديد أجال غلق مراكز الاقتراع حتى الثامنة ليلا

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي في ندوة صحفية عن تمديد آجال الاقتراع لساعة واحدة حتى الثامنة ليلا في جميع الولايات و ذلك لتمكين المواطنين من أداء واجبهم وفقا لما ينص عليه قانون الانتخابات.

وجاء هذا التمديد حسب ما اعلنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بناءا على طلب من المندوبيات الولائية.

إنتهاء عملية التصويت وبدأ فرز الاصوات في قطر

أعلنت السفارة الجزائرية بالدوحة في قطر عن إنتهاء عملية التصويت لإختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني وغلق المكاتب، وذلك على الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي. في حين إنطلقت مباشرة بدأت عملية فرز الأصوات وفقا لما ينص عليه القانون .

جنوب الولاية يرفع من نسب المصوتين بسيدي بلعباس

لم تعرف مكاتب الاقتراع عبر كامل تراب ولاية سيدي بلعباس مع صبيحة يوم السبت إقبالا كبيرا للمواطنين كما جرت عليه العادة بدليل عدم تجاوز نسبة المصوتين بالولاية عتبة ال 5.16 بالمائة مع حلول الساعة العاشرة صباحا ، مع ذات النسبة عرفت ارتفاعا محسوسا مع حلول الظهيرة بعد الإعلان عن مرور نسبة المصوتين إلى عتبة 12.13 بالمائة على الساعة الواحدة.

وتحدثت مصادر جد عليمة عن تسجيل اكبر نسب مشاركة على مستوى بلديات ودوائر جنوبي الولاية تحديدا مقارنة بباقي المناطق وحتى عاصمة الولاية ، "قياسا بانتساب العديد من المترشحين الأحرار على وجه التحديد إلى تلك المناطق وتأثير النسب و"العروشية" على خيارات المصوتين هناك"، مع الإشارة إلى أن عدد المسجلين في القوائم الانتخابية بولاية سيدي بلعباس يعادل ال 469664 مواطنا سيتاح أمامهم اختيار من يثقون فيه من أسماء مترشحة موزعة عبر 58 قائمة انتخابية على مستوى 187 مركزا انتخابيا و 1088 مكتبا منتشرا عبر تراب الولاية.

سيدي بلعباس: م.ميلود

ميلة : إقصاء مترشح من قائمة حرة

خيم قرار إقصاء المترشح ضمن قائمة "تجمع الأحرار" رئيس بلدية وادي العثمانية، على أجواء الاقتراع بولاية ميلة، لاسيما خلال الفترة الصباحية عند انتشار الخبر ، حيث فاجأ المترشحين و الناخبين على حد سواء، كون القرار جاء سريعا وعشية موعد الانتخابات، و قد تلقى المواطنون الخبر بين مرحب ومستنكر، و قد كان السبب الرئيسي في إقصاء المترشح المذكور، بحسب مصادر مؤكدة هو استعمال المال في الحملة الانتخابية قصد التأثير على الناخبين.

كما ذهب البعض إلى أن السبب الحقيقي هو إدانة المترشح ذاته بثلاث سنوات حبسا نافذا في جنحة إبرام صفقات غير قانونية وفساد.

وكان رد فعل مترشحي القائمة هو التنديد بقرار السلطة التي أجحفت في حق المترشح و القائمة بحسب البعض منهم، و قد تم سحب القائمة الأولى و تعويضها بورقة جديدة تضم تسع مترشحين فقط بعد إسقاط اسم المترشح.

القضية أثارت ردود فعل كثيرة و متباينة على شبكات التواصل الاجتماعي، في حين راح منشطو القائمة يواصلون نشاطهم بعد تثبيت القرار.

من جهة أخرى شهدت ولاية ميلة مشاركة محتشمة خلال الفترة الصباحية ، حيث بلغت نسبة المشاركة في حدود الساعة 11 رقما غير مسبوق قدر ب 3.01%

و قد جرت الانتخابات في جو من الهدوء و التنظيم المحكم داخل المراكز واحترام ملحوظ للبروتوكول الصحي على مستوى كل المراكز .

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الناخبة بميلة تقدر بـ 503263 ناخب موزعين على 377 مركزا .

ب. رشيد

* قال محمد شرفي، رئيس السبطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن نسبة المشاركة في التشريعيات حتى الساعة الواحدة زوالا بلغت 10,02 بالمائة.

نسبة المشاركة في قالمة

لم تتعدى نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بولاية ڨالمة، إلى غاية الثانية من نهار اليوم، الـ11.25 بالمائة، في الوقت الذي بدت فيه مراكز ومكاتب التصويت بعد الظهر شبه خالية من الناخبين، وأدخلت المؤطرين في راحة، على ما وقفنا عليه ببعض المراكز.

وأجمعت لنطباعات بعض المؤطرين والمواطنين، على أنّ العزوف عن عملية التصويت، المسجل إلى غاية الثانية بعد الزوال، قد يكون بسبب القيلولة ودرجات الحرارة المرتفعة، في حين أرجع بعض المواطنين السبب إلى تلاشي الثقة بين المواطنين والمنتخبين، في انتظار ما ستسفر عنه الساعات القادمة من العملية الانتخابية.

وبلغ عدد القوائم المشاركة في تشريعيات هذه العهدة بولاية ڨالمة 56 قائمة، منها 21 قائمة لتشكيلات سياسية و35 قائمة مستقلة. كما قدرت الهيئة الناخبة حسب المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات ،378264 ناخبا، ومراكز التصويت 227 مركزابين رجال ونساء،وعدد المكاتب1051 مكتباانتخابيا موزعة بين الرجال والنساء.

قالمة: إ.غمري

تخلف 10 آلاف مراقب بوهران

تخلف أكثر من 10 آلاف مراقب مكاتب ممثلين المرشحين في الإنتخابات التشريعية من إجمالي 12 ألف لمراقبة عملية الاقتراع بولاية وهران التي سجلت تصويت أكثر من 78 ألف ناخب أي نسبة 7.46بالمائة من الهيئة الناخبة المقدرة باكثر من مليون ناخب، على الساعة الثانية زوالا، حسب بيان من السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات وهران.

كما سجلت السلطة حضور 937 مراقبي مراكز الإنتخابات من إجمالي 1430مراقب مسجل في القوائم للإشراف على الإقتراع. عرفت العملية تذبذب على مستوى مراكز التصويت لبلدية وهران التي تضم أكبر وعاء انتخابي باكثر من 500 الف ناخب، من خلال غياب بعض القوائم في مراكز التصويت تتعلق بقوائم حرة و بعض الأحزاب قبل تدارك الأمر.

وهران: جعفر بن صالح

نسبة المشاركة في البويرة

أكد بلقاسمي احسن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات المندوبية الولائية لولاية البويرة في أول تصريح له أن ظروف إجراء الانتخابات بولاية البويرة تسير بصفة عادية أين تم تسجيل نسبة 5.25٪ في حدود الساعة الثانية زوالا.

وخلال حديثه إلى وسائل الاعلام كشف ذات المسؤول أنه تعرض مكتبين إلى الغلق على مستوى بلدية تاغزورت بدائرة حيزر بشمال مقر ولاية البويرة وان الأمور تسير لإعادتها إلى مجراها.

وكشف ذات المتحدث أيضا أنه تم تسجيل غياب أكثر من 1500 مؤطر بمكاتب الانتخاب.

البويرة: سمير قميري

نسبة المشاركة في تيزي وزو

أحصت مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بولاية تيزي وزو إلى غاية الساعة الحادية عشرة من نهار اليوم 1705 ناخب أدلوا بأصواتهم في الإنتخابات التشريعية لنهار اليوم والذي يمثل 0.24 بالمائة من مجموع الناخبين المسجلين في القوائم الإنتخابية للولاية.

هذا ما أكده رئيس المندوبية يوسف قابي للصحافيين في أول تقييم له حول نسبة المشاركة في الساعات الأولى من الإقتراع بإقليم الولاية تيزي وزو الذي أشار إلى وجود 86 مركز تصويت من أصل 704 مركز لم تفتح أبوابها لإستقبال الناخبين لغياب الظروف المواتية لذالك أو تلك التي أقدم متظاهرون على غلقها مبديين رفضهم لإجراءها.

واعتبر يوسف قابي رئيس مندوبية السلطة المستقلة للإنتخابات بولاية تيزي وزو أن ظروف إجراء هذه الإنتخابات في ظروف عادية وأنها أفضل بكثير من تلك التي شهدتها الولاية خلال الموعدين الإنتخابين الأخيريين لاسيما أنه لم تسجيل مناوشات واستباكات بين المواطنين الرافضين للإنتخابات مع قوات الأمن.

كما أشار المصدر نفسه إلى رفض 40 مؤطرا بأزفون من أصل 1600 شخصا جندوا للعملية الإنتخابية الإلتحاق بمراكز التصويت للقيام بمهامهم فتم تبديلهم بآخرين.

تيزي وزو: علي رايح

* كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، عن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية إلى غاية الساعة العاشرة صباحا، وحسب نفس المتحدث فقد بلغت النسبة 3.78 بالمائة.

مناوشات في البويرة بين متظاهرين وقوات الأمن

شهدت أغلب شوارع عاصمة الولاية البويرة، صباح اليوم، انعدام الحركة فلا محلات تعرض منتجاتها ولا مواطنين يملؤون شوارعها والساحات العمومية عدا بعض المقاهي التي عرفت حضور بعض الفضوليين لاحتساء الفطور الصباحي. كما شهدت مختلف مراكز الانتخاب تعزيزات أمنية كبيرة.

وعرفت كبرى دوائر الولاية الواقعة غرب وجنوب غرب وجنوب مقر ولاية البويرة "الأخضرية، القادرية، عين بسام، سوق الخميس، بئر اغبالو، سور الغزلان، برج اخريص"، حضورا متوسطا لمراكز الاقتراع من أجل الإدلاء بالأصوات لاختيار ممثليهم في قبة البرلمان.

وعكس البلديات المذكورة ففي الدوائر الواقعة بشمال والشمال الشرقي وشرق مقر ولاية البويرة "مشدالة، بشلول، حيزر، البويرة"، شهدت عزوفا تاما عن أداء واجب الانتخاب، كما أنه قد شهدت بعض التجاوزات من خلال الإقدام على غلق بعض المراكز والتجمهر أمامها.

ومن جهة أخرى فقد عززت مختلف مصالح الأمن المكلفة بتأمين المراكز والمكاتب الاقتراع من تواجدها لأجل ضمان سير العملية الانتخابية، غير أنه شهدت بعض البلديات بعض المواجهات من خلال التراشق بالحجارة والغاز المسيل للدموع.

البويرة: سمير قميري

* رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية.

* أدلى رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة صبيحة اليوم السبت، بصوته الإنتخابي بمتوسطة أحمد عروة في نادي الصنوبر.

وعلى هامش ذلك قال بن قرينة، أن الحركة تهدف من خلال الانتخابات إلى تجسيد الارادة الشعبية وأخذ السيادة الوطنية من خلال الانطلاق بحوار وطني غير اقصائي، ضمن الحراك الموجود، في إطار كمندوس سياسي.

وتابع بن قرينة قائلا "ندعو مجمع صيدال إلى صنع دواء الفياغرا السياسي لتنشيط الكمندوس السياسي".

* صرح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم السبت، بتسجيل "إرتياح" و"إلتزام" النخبة السياسية وممثلي القوائم الحرة بسلوكيات الممارسة السياسية بمناسبة الانتخابات التشريعيات.

وأكد شرفي، للصحافة عقب تأدية واجبه الانتخابي، بأن مواقف هؤلاء "توحي بأن السلوكات السياسية والتنافسية تتحسن وهو ما ينتظره المواطن الجزائري ممن سيمثله تحت قبة المجلس الشعبي الوطني وسيكونون قدوة للمجتمع ممّا سيجعلنا نطمئن على القوانين التي ستصدر عن هذا المجلس الجديد".

* أدلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، واجبه الانتخابي في مدرسة "أحمد عروة" بالجزائر العاصمة.

الرئيس تبون: أعتقد أننا على الطريق الصحيح والشعب يمارس حقه في اختيار من يمثله

الرئيس تبون: احترم قرار المقاطعين لكن ليس من حقهم فرض رأيهم على الآخرين

الرئيس تبون: لا تهمني نسبة المشاركة بقدر ما يهمني الأشخاص الذين ستفرزهم هذه الانتخابات

* أدى رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، اليوم السبت واجبه الانتخابي على مستوى مدرسة المأمون بالأبيار بالجزائر العاصمة. وفي تصريح للصحافة عقب انتهائه من التصويت، أعرب فنيش عن أمله في أن ينتخب الشعب الجزائري بـ "قوة للمضي قدما بالجزائر الجديدة"، معتبرا بالمناسبة بأن نظام الانتخابات المعمول به في هذه التشريعيات "قضى على نظام القائمة المغلقة التي أدت بنا إلى الفساد".

* الفريق السعيد شنقريحة يؤدي واجبه الانتخابي بمتوسطة أحمد باي بواد قريش

* أدلى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، اليوم السبت، بصوته الانتخابي بمتوسطة الكواكبي بالعاصمة.

وعلى هامش ذلك، قال بلحيمر أن الإنتخابات ستعيد الإعتبار للمرأة والشباب والكفاءات والتركيبة البشرية للمؤسسات الجديدة.

وأضاف، أنه سيكون لنا موعد مقبل مع المؤسسات القاعدية أي إنتخاب المجالس الشعبية الولائية والبلدية. تكريسا لنفس القيم التي تتسم بنزاهة وشفافية الإنتخابات التي ستكذّب الإستشرافات الشيطانية لمخابر الفوضى المدمرة.

* رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، يدلي بصوته بمدرسة حديقة الحرية، ببلدية الجزائر الوسطى.

قوجيل: التشريعيات هي المرحلة الثالثة في إطار بناء "الجزائر الجديدة"

قوجيل: يجب على الشعب كشف "المناورين" الذي يأكلون "الخبز المسموم"

* أدلي الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم السبت، بصوته في الانتخابات التشريعيات، بمدرسة عمر حيدة، بدالي إبراهيم في الجزائر العاصمة.

* وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم يؤدي واجبه الانتخابي بابتدائية أحمد عروة ببوشاوي في الجزائر العاصمة.

* فتحت مكاتب التصويت أبوابها على الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت عبر كامل التراب الوطني لتمكين أزيد من 24 مليون ناخب لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني لعهدة تشريعية تمتد لمدة خمس (5) سنوات.

وقد تم لهذا الغرض تخصيص 13.000 مركز و 61.543 مكتب اقتراع داخل الوطن, إلى جانب 357 مكتب تصويت يخص أبناء الجالية الوطنية بالخارج, بالإضافة إلى 139 مكتب متنقل.

ويشرف على تأطير هذه المراكز والمكاتب 589.000 مؤطر, استنادا إلى المعطيات المقدمة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وكانت عملية الاقتراع لهذا الاستحقاق قد انطلقت يوم الأربعاء الماضي على مستوى المكاتب المتنقلة المنتشرة عبر المناطق النائية بولايات جنوب الوطن.

ويتعلق الأمر بـ 34 مكتبا متنقلا يشملها إجراء التصويت بـ72 ساعة قبل موعد الاقتراع، طبقا لما ينص عليه القانون المتعلق بنظام الانتخابات.

وتشارك في هذه الانتخابات التشريعية 1483 قائمة, منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمترشحين أحرار.