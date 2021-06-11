بعد القرارات التي اتخذتها وزارة الموارد المائية اليوم الجمعة فيما بخصوص توقيف مسؤولين بشركة "سيال"، قام الوزير بزيارة الى مقر الشركة برفقة والي ولاية الجزائر للوقوف على أسباب التذبذبات التي وقعت.

وحسب بيان للوزارة، فإن المسؤول أعطى تعليمات صارمة للمسؤولين والتقنيين الساهرين على إنتاج وتوزيع الماء الشروب في العاصمة.

وخلال اجتماع عقده بحضور اطارات ومسؤولي الشركة، يضيف ذات المصدر، "شدد السيد الوزير على ضرورة المتابعة اليومية حتى تتمكن الشركة من توفير الماء الشروب بصفة منتظمة".

وأنهى الوزير زيارته بالتوجه الى محطة تحلية مياه البحر الحامة رفقة وزير الطاقة ووالي العاصمة، حيث ذكر بيان الوزارة، أن المسؤولين استمعوا هناك لـ"شروحات وافية من طرف التقنيين ومسيري المحطة وحثهم كذلك على السهر والعمل على انتاج المياه لتوفيرها للمواطنين واجتناب الانقطاعات أو التذبذبات".