سجلت أسعار النفط الخام اليوم الجمعة مكاسب جديدة، في حين تتوقع وكالة الطاقة الدولية تجاوز الطلب العام على الذهب الأسود مستوياته قبل الجائحة.

كما يأتي هذا في وقت توقع فيه تحالف "أوبك+" زيادة في الطلب على النفط، داعية إلى زيادة الإنتاج، مؤكدة أنها قادرة على ضخ 1.4 مليون برميل إضافية يوميا.

وبلغت صباح اليوم عقود خام برنت القياسي، تسليم أوت، 72.68 دولار للبرميل، بارتفاع 0.22 بالمائة عن سعر التسوية في نهاية جلسة الخميس.

ويضم تحالف "أوبك+" 24 منتجا للخام بينهم الـ13 الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بقيادة السعودية، و11 منتجا من خارجها بقيادة روسيا.

وقبل الجائحة، كان الطلب العالمي على النفط بما بين 100-105 ملايين برميل يوميا.