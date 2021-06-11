الدقيقة 28: غووووول .. محرز يضيف الهدف الثاني للخضر عن طريق مخالفة خارج منطقة الجزاء

الدقيقة 25: فغولي ينفرد لكن المدافع التونسي يعرقله على مشارف منطقة الجزاء .. لاعبو المنتخب الوطني يحتجون على الحكم المصري الذي اكتفى بالبطاقة الصفراء

الدقيقة 23: فرصة خطيرة جديدة للمنتخب الوطني .. تميريرة فغولي لم تصل الى بونجاح داخل منطقة الجزاء

الدقيقة 19: غوووول ... بونجاح يفتتح باب التسجيل للمنتخب الوطني مستغلا تمريرة رائعة من بلايلي عن طريق رأسية بعد تنفيذ مخالفة

الدقيقة 18: فرصة أخرى للخضر .. دربكة في منطقة جزاء المنتخب التونسي لم يستغلها لاعبو المنتخب

الدقيقة 17: أخطر فرصة في اللقاء .. محرز كاد يقتح باب التسجيل بعد تسديدة لمحرز انقذها حارس المنافس

الدقيقة 13: خطأ فادح من جمال بلعمري .. كاد يستغله وهبي الخزري لولا تدخل مبولحي

الدقيقة 12: ضغط للمنتخب الوطني في بداية اللقاء

الدقيقة 11: مخالفة خطيرة للخضر .. توزيعة محرز لم تمر بعيدة عن رؤوس لاعي المنتخب الوطني

الدقيقة 4: هجمة معاكسة للمنتخب الوطني .. محرز يمرر إلى بونجاح الذي يتباطئ والدفاع التونسي يتدخل

الدقيقة 3: أول محاولة للمنتخب الوطني لكن توزيعة عطال تمر بعيدة

* عزف النشيدين الوطنيين وبداية اللقاء

* دخول اللاعبين للقيام بعملية الإحماء

* التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني

حراسة المرمى: رايس وهاب مبولحي

الدفاع: يوسف عطال - رامي بن سبعيني - عيسى ماندي - جمال بلعمري

وسط الميدان: رامز زروقي - هاريس بلقبلة - سفيان فغولي

الهجوم: رياض محرز - بغداد بونجاح - يوسف بلايلي

* التشكيلة الأساسية للمنتخب التونسي التي ستواجه المنتخب الوطني

حراسة المرمى: معز حسن

الدفاع: محمد دراقر - ديلان برون – ياسين مرياح – أسامة حدادي

وسط الميدان: عيسى لعيدوني – الياس سخيري – محمد بن رمضان

الهجوم: نعيم سليتي – أنيس بن سليمان - وهبي خزري

* يخوض المنتخب الوطني سهرة اليوم ثالث وآخر مقابلة ودية خلال شهر جوان الحالي، ستجمعه بنظيره التونسي في دارب مغاربي مثير يحتضنه ملعب رادس في العاصمة التونسية.