الدقيقة 28: غووووول .. محرز يضيف الهدف الثاني للخضر عن طريق مخالفة خارج منطقة الجزاء
الدقيقة 25: فغولي ينفرد لكن المدافع التونسي يعرقله على مشارف منطقة الجزاء .. لاعبو المنتخب الوطني يحتجون على الحكم المصري الذي اكتفى بالبطاقة الصفراء
الدقيقة 23: فرصة خطيرة جديدة للمنتخب الوطني .. تميريرة فغولي لم تصل الى بونجاح داخل منطقة الجزاء
الدقيقة 19: غوووول ... بونجاح يفتتح باب التسجيل للمنتخب الوطني مستغلا تمريرة رائعة من بلايلي عن طريق رأسية بعد تنفيذ مخالفة
الدقيقة 18: فرصة أخرى للخضر .. دربكة في منطقة جزاء المنتخب التونسي لم يستغلها لاعبو المنتخب
الدقيقة 17: أخطر فرصة في اللقاء .. محرز كاد يقتح باب التسجيل بعد تسديدة لمحرز انقذها حارس المنافس
الدقيقة 13: خطأ فادح من جمال بلعمري .. كاد يستغله وهبي الخزري لولا تدخل مبولحي
الدقيقة 12: ضغط للمنتخب الوطني في بداية اللقاء
الدقيقة 11: مخالفة خطيرة للخضر .. توزيعة محرز لم تمر بعيدة عن رؤوس لاعي المنتخب الوطني
الدقيقة 4: هجمة معاكسة للمنتخب الوطني .. محرز يمرر إلى بونجاح الذي يتباطئ والدفاع التونسي يتدخل
الدقيقة 3: أول محاولة للمنتخب الوطني لكن توزيعة عطال تمر بعيدة
* عزف النشيدين الوطنيين وبداية اللقاء
* دخول اللاعبين للقيام بعملية الإحماء
* التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني
حراسة المرمى: رايس وهاب مبولحي
الدفاع: يوسف عطال - رامي بن سبعيني - عيسى ماندي - جمال بلعمري
وسط الميدان: رامز زروقي - هاريس بلقبلة - سفيان فغولي
الهجوم: رياض محرز - بغداد بونجاح - يوسف بلايلي
* التشكيلة الأساسية للمنتخب التونسي التي ستواجه المنتخب الوطني
حراسة المرمى: معز حسن
الدفاع: محمد دراقر - ديلان برون – ياسين مرياح – أسامة حدادي
وسط الميدان: عيسى لعيدوني – الياس سخيري – محمد بن رمضان
الهجوم: نعيم سليتي – أنيس بن سليمان - وهبي خزري
* يخوض المنتخب الوطني سهرة اليوم ثالث وآخر مقابلة ودية خلال شهر جوان الحالي، ستجمعه بنظيره التونسي في دارب مغاربي مثير يحتضنه ملعب رادس في العاصمة التونسية.