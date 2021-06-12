دخل الناخب الوطني جمال بلماضي التاريخ بعدما قاد المنتخب الوطني إلى تحطيم الرقم القياسي الإفريقي في عدد المقابلات المتتالية دون هزيمة.

وأصبح رصيد "الخضر" 27 مقابلة متتالية دون هزيمة متجاوزين رقم ساحل العاج (26 مقابلة)، وذلك بعد الإطاحة، اليوم الجمعة، بالمنتخب التونسي بنتيجة هدفين مقابل صفر في داربي مغاربي احتضنه ملعب رادس في العاصمة التونسية.

وسجل هدفي المنتخب الوطني كل من بغداد بونجاح في الدقيقة 19 ورياض محرز في الدقيقة 28، حيث اختتم "الخضر" المعسكر التحضيري لشهر جوان بثالث فوز في ثلاث مقابلات ودية ضد موريتانيا (4-1)، مالي (1-0) وتونس (2-0).

وسيكون أشبال المدرب بلماضي على موعد مع الدخول في تصفيات كأس العالم 2022 بعد حوالي شهرين ونصف.

مجريات المقابلة

* نهاية المقابلة بفوز المنتخب الوطني بهدفين دون مقابل .. شوط ثاني تحسن فيه آداء نسور قرطاج الذين تحكموا في الكرة فيما اكتفى الخضر بالهجمات المعاكسة، حيث عرف زملاء القائد محرز كيف يسيرون مجرياته ويحافطون على النتيجة رغم بعض المحاولات التونسية.

الدقيقة 90+2: كرة ثابتة للمنتخب التونسي يبعدها دفاع الخضر

* الحكم يضيف 5 دقائق كوقت بدل ضائع

الدقيقة 90: عبيد يعوض فغولي وغزال يعوض محرز

الدقيقة 88: بطاقة حمراء للبديل عدلان قديورة بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية

الدقيقة 85: تسديدة جديدة للمنتخب التونسي عن طريق الظهير الأيمن دراغر لكنها سهلة للحارس مبولحي

الدقيقة 80: بلماضي يجري تغييرين .. دخول قديورة ووناس في مكان بلايلي وزروقي

الدقيقة 79: توغل تونسي داخل منطقة الجزاء لكن تسديدة الخاوي سهلة بين يدي الحارس مبولحي

الدقيقة 78: تغيير جديد لنسور قرطاج .. المجبري يعوض السليتي

الدقيقة 77: مخالفة للخضر ينفذها بلايلي على يمين المرمى التونسي .. الحارس ينقذها بقبضة اليدين

الدقيقة 72: مخالفة أخرى للمنتخب التونسي ينفذها نبيل معلول .. سهلة بين يدي مبولحي

الدقيقة 69: عطال يفقد الكرة، تتحول إلى هجمة للمنتخب التونسي لكن توزيعة السليتي نحو الخزري لم تشكل خطورة على مرمى مبولحي

الدقيقة 68: ركنية تنفذ بطريقة ذكية عن طريق بلايلي نحو محرز لكن تسديدته تصطدم بالدفاع التونسي

الدقيقة 64: فرص خطيرة للتوانسة .. تسديدة السليتي من داخل منطقة الجزاء يخرجها مبولحي للركنية

الدقيقة 63: هجمة معاكسة للمنتخب الوطني .. سليماني كاد يجد نفسة وجها لوجه لولا خروج الحارس التونسي

الدقيقة 62: تغييرين جديدين للمنتخب التونسي .. دخول الخاوي والطالبي في مكان بن سليمان وبرون

الدقيقة 60: أول تغيير للمنتخب الوطني .. سليماني يعوض بونجاح الذي خرج متأثرا بإصابة

الدقيقة 58: تسديدة جديدة للمنتخب التونسي من خارج منطقة الجزاء عن طريق بن سليمان تمر بعيدة عن مرمى الخضر

الدقيقة 53: مخالفة من مكان خطير للخضر .. في الوقت الذي كان ينتظر الجميع تنفيذها من طرف محرز .. بلايلي يفاجئ الجميع وكرته لم تمر بعيدة عن مرمى معز حسن

الدقيقة 50: سيطرة للمنتخب التونسي في بداية الشوط الثاني .. توزيعة على يسار مرمى مبولحي .. ماندي يتدخل في الوقت المناسب

الدقيقة 49: فرصة خطيرة لنسور قرطاج .. تسديدة للبديل حمزة رفيعة يصدها مبولحي مجددا

الدقيقة 46: مخالفة للمنتخب التونسي .. ينفذها الخزري ومبولحي يبعد الخطر بقبضة اليدين

* بداية الشوط الثاني .. تغييران للمنتخب التونسي بدخول علي معلول وحمزة رفيعة في مكان بن رمضان والحدادي

* نهاية الشوط اللأول بتفوق أشبال جمال بلماضي بهدفين مقابل صفر، نصف أول سيطر فيه زملاء بونجاح بشكل كلي تقريبا أمام منتخب تونسي خلق فرصة وحيدة

الدقيقة 45+1: مخالفة للمنتخب التونسي .. عطال يخرج الكرة للركنية

الدقيقة 41: أول فرصة خطيرة لنسور قرطاج .. مبولحي يصد تسديدة وهبي الخزري

الدقيقة 35: مخالفة للمنتخب التونسي .. تصل سهلة بين يدي الحارس مبولحي

الدقيقة 31: سيطرة مطلقة للمنتخب الوطني .. فغولي يتوغل مجددا، يوزع لكنها بعيدة عن بونجاح

الدقيقة 28: غووووول .. محرز يضيف الهدف الثاني للخضر عن طريق مخالفة من خارج منطقة الجزاء

الدقيقة 25: فغولي ينفرد لكن المدافع التونسي يعرقله على مشارف منطقة الجزاء .. لاعبو المنتخب الوطني يحتجون على الحكم المصري الذي اكتفى بالبطاقة الصفراء

الدقيقة 23: فرصة خطيرة جديدة للمنتخب الوطني .. تمريرة فغولي لم تصل الى بونجاح داخل منطقة الجزاء

الدقيقة 19: غوووول ... بونجاح يفتتح باب التسجيل للمنتخب الوطني مستغلا تمريرة رائعة من بلايلي عن طريق رأسية بعد تنفيذ مخالفة

الدقيقة 18: فرصة أخرى للخضر .. دربكة في منطقة جزاء المنتخب التونسي لم يستغلها لاعبو المنتخب

الدقيقة 17: أخطر فرصة في اللقاء .. محرز كاد يفتتح باب التسجيل بعد تسديدة بالرجل اليمنى أنقذها حارس المنافس

الدقيقة 13: خطأ فادح من جمال بلعمري .. كاد يستغله وهبي الخزري لولا تدخل مبولحي

الدقيقة 12: ضغط للمنتخب الوطني في بداية اللقاء

الدقيقة 11: مخالفة خطيرة للخضر .. توزيعة محرز لم تمر بعيدة عن رؤوس لاعي المنتخب الوطني

الدقيقة 4: هجمة معاكسة للمنتخب الوطني .. محرز يمرر إلى بونجاح الذي يتباطئ والدفاع التونسي يتدخل

الدقيقة 3: أول محاولة للمنتخب الوطني لكن توزيعة عطال تمر بعيدة

* عزف النشيدين الوطنيين وبداية اللقاء

* دخول اللاعبين للقيام بعملية الإحماء

* التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني

حراسة المرمى: رايس وهاب مبولحي

الدفاع: يوسف عطال - رامي بن سبعيني - عيسى ماندي - جمال بلعمري

وسط الميدان: رامز زروقي - هاريس بلقبلة - سفيان فغولي

الهجوم: رياض محرز - بغداد بونجاح - يوسف بلايلي

* التشكيلة الأساسية للمنتخب التونسي التي ستواجه المنتخب الوطني

حراسة المرمى: معز حسن

الدفاع: محمد دراقر - ديلان برون – ياسين مرياح – أسامة حدادي

وسط الميدان: عيسى لعيدوني – الياس سخيري – محمد بن رمضان

الهجوم: نعيم سليتي – أنيس بن سليمان - وهبي خزري

* يخوض المنتخب الوطني سهرة اليوم ثالث وآخر مقابلة ودية خلال شهر جوان الحالي، ستجمعه بنظيره التونسي في دارب مغاربي مثير يحتضنه ملعب رادس في العاصمة التونسية.