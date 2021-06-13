قررت سلطة ميناء وهران توقيف عملية تفريغ شحنة 20 ألف طن من القمح المستورد بعد اشتباه وجود جثة خنزير وسط الشحنة داخل السفينة القادمة من ميناء روان الفرنسية منذ ثلاثة أيام، حسب ما علمته الخبر من مصدر مقرب من الميناء.

وتقرر في نفس الإطار البحث عن كمية 7 آلاف طن التي تم تفريغها وإخراجها من الميناء على متن شاحنات منذ رسو السفينة بمرفأ صافي، قبل توقف سائق الرافعة عن التفريغ بسبب رؤيته جثة خنزير وسط الشحنة في السفينة وإخباره مسؤولي مؤسسة ميناء وهران.

وشرعت السلطات العمومية في عملية تفتيش الحمولة المتبقية لكن دون جدوى وتقرر وقف التفريغ لغاية يوم الأحد القادم، بالإضافة إلى مراقبة الحمولة المفرغة. للتذكير فإن الشحنة المستوردة من فرنسا هي ملك للشركة العمومية اتحاد تعاونيات الحبوب والبقول الجافة وتندرج ضمن كمية الحبوب التي تقرر استيرادها من طرف الجزائر مؤخرا.