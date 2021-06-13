صرح رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، اليوم الجمعة، بأن لجنة تنظيم منافسات ما بين الأندية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، قبلت بمبدأ تمديد استثنائي لآجال مشاركة الأندية في منافسات ما بين الأندية للموسم 2021-2022.

وأوضح مدوار الذي يشغل أيضا منصب عضو لجنة تنظيم منافسات ما بين الأندية وتسيير مصلحة منح الإجازات للأندية بالكاف، ما يلي:" لقد منحت الكاف، ثلاثة أيام لأعضاء لجنة تنظيم منافسات ما بين الأندية لإعطاء رأيهم حول نبدأ تمديد استثنائي للآجال مشاركة الأندية في المنافسات المقبلة لرابطة أبطال إفريقيا و كأس الكونفدرالية. وقد أعطى كل أعضاء اللجنة المذكورة موافقتهم في انتظار دراسة الملف من طرف الهيئة الدائمة للمنافسات، حالة بحالة، حسب وضعية كل بلد".

وحددت الهيئة القارية يوم 30 جوان كآخر أجل للاتحادات العضوة لمنحها هوية الأندية المعنية بالمشاركة في المنافسات القارية للأندية للموسم المقبل.

وسيكون من الصعب على أغلبية البلدان الإفريقية، احترام هذا التاريخ بالنظر إلى القيود التي فرضتها جائحة كورونا، حيث لا تزال البطولات المحلية جارية.

وأضاف: "سيخصص لكل بلد أجل نهائي خاص به من أجل تسجيل أنديته المعنية بالمنافسات القارية. فيما يخص الجزائر، من المقرر أن تنتهي البطولة في الأسبوع الأول لشهر أوت القادم، وبالتالي نستطيع تكملة الموسم الرياضي".

وفي تصريحات سابقة للصحافة لم يفصل رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عمارة شرف الدين، في مصير البطولة الوطنية، رغم تلميحه لإمكانية توقيفها قبل موعد نهايتها الرسمي.

"تطرقنا خلال اجتماع المكتب الفيدرالي لعدة احتمالات. الكونفدرالية الإفريقية حددت تاريخ 30 جوان لإرسال قائمة الأندية التي ستخوض المنافسات القارية للأندية. فإذا اضطررنا لذلك سنقدم قائمة تحت واجب التحفظ. من بين الاقتراحات: إيقاف البطولة أو إرسال أسماء الأندية قبل التوقف، لكننا لم نتخذ أي قرار نهائي"، أفاد المسؤول يوم الأحد الفارط بعد ختام لقاء الودي للمنتخب الجزائر ضد نظيره المالي (1-0) بالبليدة.

وباقتراب تطبيق التمديد الاستثنائي لآجال تسجيل الأندية، المفروض بسبب التدابير التي فرضتها جائحة "كوفيد-19"، ستتمكن مختلف البطولات المحلية في القارة السمراء من المواصلة إلى آخر جولة.