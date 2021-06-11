نددت نقابة الصحفيين بالشلف بالتعتيم الاعلامي الذي يمارسه المندوب الولائي للسلطة المستقلة للانتخابات، حيث رفض التعامل مع ممثلي وسائل الاعلام بحجة تلقيه تعليمات من السلطة الوطنية تمنعه من التصريح للاعلام، واعتبرت نقابة الصحفيين التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين ممارسات القائمين على مندوبية سلطة الانتخابات انتهاك لحق دستوري للصحفيين في الوصول إلى المعلومة لتنوير الرأي العام الوطني عبر الصحافة الوطنية المعتمدة، وتساءل ممثلوا وسائل الاعلام عن أسباب رفض التواصل معهم من طرف مندوب السلطة المستقلة للانتخابات خاصة وأن الامر يتعلق بتقديم احصائيات رسمية وأرقام عن العملية الانتخابية كما فعل المندوب السابق، وعبر الصحفيون والمراسلون عن استيائهم من هذه الممارسات التي عفى عنها الزمن كما طالبت نقابة الصحفيين بتدخل رئيس الجمهورية ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لفتح أبواب الحوار مع ممثلي وسائل الاعلام المعتمدين بدل ترك الساحة إلى الاشاعة وتناقل الأخبار المغرضة.