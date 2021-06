Les sites Radio M et Maghreb Emergent ont exigé dans un communiqué publié ce vendredi la libération de leurs journalistes El Kadi Ihsane et Khaled Drareni.

Le site Radio M assure ne pas avoir reçu de nouvelles des deux journalistes depuis leur arrestation hier par des agents de la DGSI.

Le directeur et journaliste des deux sites, El Kadi Ihsane a, selon le communiqué, été devant le siège de Radio M en fin d’après midi par des DGSI ». Quant à Khaled Drareni, il est resté injoignable jusqu’à ce qu’il informe sa famille vers 22h30 qu’il se trouvait au niveau de la caserne Antar.

El Kadi Ihsane avait pour rappel était placé sous contrôle judiciaire par le juge d’instruction du tribunal de Sidi M’hamed depuis le 18 mai et confirmé le six juin passé par la chambre d’accusation de la Cour d’Alger. Il est poursuivi suite à une plainte déposée par le ministre de la Communication, Amar Belhimer, pour « atteinte à la sécurité et l’intégrité de l’unité nationale » et « publications qui nuisent à l’intérêt national » après la publication d’un article.

Khaled Drareni a été libéré provisoirement le 19 février dernier, après la libération d’une soixante de détenus du Hirak sur décision présidentielle. Il avait été condamné à deux ans de prison en septembre dernier pour « incitation à attroupement non armé » et « atteinte à l’unité nationale ».