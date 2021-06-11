أعلن الجيش الفرنسي، اليوم الجمعة، عن تصفية قائد في "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" في شمال مالي خلال عملية عسكرية قامت بها القوات الفرنسية يوم السبت الماضي.

وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، في بيان رسمي، إن "القائد الذي قُتل يدعى بايي آغ باكابو، وهو المسؤول الأساسي عن خطف الصحفيين الفرنسيين، جيسلين دوبون وكلود فيرلون، من إذاعة "أر.اف.إي" في مالي، عام 2013 وقتلهما".

وأضافت بارلي: "في الخامس من جوان الجاري، رصدت قوات عملية بارخان تحضيرات كان يقوم بها الإرهابيون لهجوم في منطقة آغيلهوك شمالي مالي، وتم قتل أربعة إرهابيين بينهم بايي آغ باكابو، المسؤول عن خطف وقتل مواطنينا".

وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية، قد أعلنت في جاون 2020، أن "قوات فرنسية قتلت زعيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، عبد المالك درودكال، في منطقة بشمال مالي.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس انتهاء عملية "برخان" العسكرية المناهضة للإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي.