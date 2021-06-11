علمت "الخبر" من مصادر عليمة أن مجموعة من "الحراقة" ينحدرون من مدينة القل، في ولاية سكيكدة، وصلوا إلى جزيرة سردينيا.

واستنادا إلى مصادرنا فإن المجموعة انطلقت ليلة الأربعاء إلى الخميس من شاطئ بن سعيد بالقل وعددهم حوالي 12 "حراقا"، حيث بعث هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين صورا وتكلموا مع أهاليهم هاتفيا.

من جهة أخرى، تمكنت مصالح الأمن المختصة من حجز زورق تقليدي كان مخفيا بمنطقة القبيبة ببني سعيد تحضيرا لرحلة ثانية من قبل مجموعة أخرى غير أن خطتها فشلت باكتشاف الزورق.

والملاحظ أن رحلات الهجرة السرية تراجعت بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية.