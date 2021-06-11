تم مساء أمس إبلاغ مودع القائمة الحرة، تجمع الأحرار بميلة من طرف السلطة المحلية بإقصاء أحد المترشحين في ذات القائمة بسبب الحكم القضائي الصادر ضده والمتمثل في إدانته ثلاث سنوات سجنا نافذا من طرف العدالة، ويتعلق الأمر برئيس بلدية وادي العثمانية جنوب ولاية ميلة، وحسب أحد المقربين من مودع القائمة فإن السلطة المحلية لمراقبة الانتخابات بميلة لم تطلب تعويضه بمترشح آخر.

وحسب مصدر موثوق، فإن قائمة تجمع الأحرار ستكون بـ 09 مترشحين فقط بدل 10، وبحسب مصادر مؤكدة فإن مندوبية سلطة مراقبة الانتخابات سارعت بسحب قائمة الأحرار وتعديلها بعد إسقاط المترشح المدان.

للتذكير فإن عدد مقاعد ولاية ميلة المتنافس عليها في انتخابات 12جوان 2021 هي 08 مناصب، مرشحو ومديرو حملة قائمة الأحرار احتجوا على القرار ونددوا بما وصفوه سياسة الكيل بمكيالين مع المترشحين، مستغربين عدم إقصاء مترشحين آخرين ضمن قوائم حزبية تمت إدانتهم مؤخرا من قبل العدالة.

وطالب مترشحو قائمة الأحرار بمبدأ العدالة بين الجميع، وحسب أحدهم فإنهم رفعوا شكوى إلى رئيس السلطة المستقلة شرفي لإنصاف مرشحهم وقائمتهم.