وافقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على تخفيف قيود السفر خلال الصيف بما يسمح لمن تلقوا اللقاحات المضادة لكورونا تجنب الفحوص أو الحجر الصحي إلى جانب توسيع قائمة مناطق الاتحاد الأوروبي التي يُعد السفر منها آمنا.

من جانبها، قالت البرتغال، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، إن سفراء من الدول السبع والعشرين الأعضاء وافقوا على مقترح معدل للمفوضية الأوروبية ينص على أن بمقدور من تلقوا جرعات التطعيم كاملة على مدى 14 يوما السفر بحرية من دولة عضو إلى أخرى. أما القيود المفروضة على المسافرين الآخرين فستتوقف على مدى سيطرة الدول الوافدين منها على الجائحة.

ولم يحصل إلا ما يزيد قليلا عن ربع البالغين في دول الاتحاد الأوروبي على جرعات التطعيم كاملة حتى الآن.