يجرى نهائي كأس الرابطة المحترفة لهذا الموسم في ملعب وهران أو 5 جويلية بالجزائر العاصمة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الجمعة، من الهيئة المسيرة.

وصرح رئيس الرابطة المحترفة، عبد الكريم مدور: ''لقد راسلنا وزارة الشباب والرياضة من أجل اقتراح ملعبي وهران و5 جويلية لاستضافة نهائي كأس الرابطة المحترفة. كما اقترحنا تاريخ 5 جويلية لإجراء النهائي، في انتظار ترسيم التاريخ والمكان من قبل السلطات''.

وسيجمع نهائي كأس الرابطة لهذا الموسم بين شبيبة القبائل ونجم مقرة. وتأهلت الشبيبة على حساب وداد تلمسان (1-0)، بينما تأهل نحم مقرة عقب فوزه أمام اتحاد الجزائر (2-1 بعد الوقت الاضافي).

يذكر أن كأس الرابطة خاصة بأندية الرابطة المحترفة الأولى عوضا لكأس الجزائر التي تم إلغاؤها بسبب جائحة فيروس كورونا.

وسيتم إجراء أول لقاء بملعب وهران الجديد في 16 جوان الحالي بمناسبة اللقاء الذي سيجمع المنتخب الوطني المحلي بنظيره البورندي.