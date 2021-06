On s'attend à ce que les dirigeants mondiaux du G7 annoncent aujourd'hui à Londres, lors du sommet, qu'ils fourniront au moins un milliard de doses de vaccin contre le virus Corona au monde grâce à un programme de partage des doses et du financement, en plus d'élaborer un plan de production de vaccins pour atteindre cet objectif.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré :" On s'attend à ce que les dirigeants mondiaux annoncent lors du sommet qu'ils fourniront au monde au moins un milliard de doses d'un vaccin contre le virus Corona dans le cadre d'un programme de partage des doses et de financement, en plus à l'élaboration d'un plan d'expansion de la production de vaccins afin d'atteindre cet objectif".

Environ 80% des vaccins iront à l'initiative COVAX, qui vise à assurer une distribution équitable des vaccins dans le monde, le reste étant partagé bilatéralement.