انطلقت في بريطانيا قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى اليوم الجمعة، وسيخصص اليوم الأول لبحث خطط التعافي من جائحة كورونا، مع توقعات بتعهد المجموعة بتوفير مليار جرعة من اللقاحات للدول الفقيرة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "من المتوقع أن يعلن قادة العالم في القمة أنهم سيقدمون ما لا يقل عن مليار جرعة لقاح لفيروس كورونا إلى العالم من خلال برنامج لتشارك الجرعات والتمويل، إضافة لوضع خطة لتوسيع تصنيع اللقاحات من أجل تحقيق هذا الهدف".

وسيذهب حوالي 80% من اللقاحات إلى مبادرة "كوفاكس" (COVAX) التي تهدف إلى ضمان التوزيع العادل للّقاحات في جميع أنحاء العالم، مع تقاسم الباقي بشكل ثنائي.