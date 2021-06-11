أكدت صحيفة تايمز اللندنية أن سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، يخطط للعودة إلى الحياة العامة وينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن نجل القذافي سيف الإسلام قد “تحدث هاتفيا لتأكيد هويته، والقول إنه بخير، وذلك في مكالمة رتبت لتوضيح علاقته بفريق من المستشارين يتصرفون نيابة عنه”.

وقد “كان يُنظر إليه في السابق على أنه خليفة والده، لم يُر أو يُسمع عنه في العلن منذ اعتقاله قبل عشر سنوات في ليبيا”.

وذكرت تايمز أيضا أن سيف الإسلام معمر القذافي “كان يتواصل مع الدبلوماسيين الغربيين وغيرهم من الدبلوماسيين بهدف إثبات أوراق اعتماده أثناء عودته إلى الحياة العامة”.

ويذكر أن نجل القذافي "لا يزال مطلوبا من قبل المحكمة الجنائية الدولية".