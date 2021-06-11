التمس ممثل النيابة أمس تشديد العقوبة ضد نور الدين تونسي في جلسة الإستئناف بمجلس قضاء وهران في الحكم الابتدائي بسنة حبس نافذة، ووضعت رئيسة الجلسة القضية في المداولة في 17جوان القادم، بعد مرافعة المحامين.

للإشارة فإن برمجة قضية المبلغ عن الفساد جاءت بعد مباشرة إضراب عن الطعام بمؤسسة إعادة التربية بوهران للمطالبة بجدولة القضية وتحسين ظروف سجنه بعد إدانته في أفريل الماضي، بعام حبس نافذ بتهم إهانة هيئة نظامية والمساس بالحياة الخاصة للأشخاص وتبرئته من تهمة التخابر مع جهات أجنبية.

ويتواجد المبلغ عن الفساد في السجن منذ توقيفه في سبتمبر 2020 قرب منزله بحي الحمري وبقي في السجن المؤقت على ذمة التحقيق لثمانية أشهر قبل محاكمته بمحكمة فلاوسن وهران وإدانته بالسجن النافذ. ولقد طالب نور الدين تونسي الحماية من طرف العدالة بصفته كمبلغ عن فساد في ميناء وهران في تعاملات مع مجموعة علي حداد أو قضية استيراد الحبوب من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب وإبقاء السفن في عرض الميناء ودفع غرامات التأخر بملايين الدولارات منذ سنوات.

كما كشف عن التعاملات المشبوهة على مستوى نشاط الحاويات وإخفاء مواد محظورة قبل تفجيره لحيثيات 701 كلغ من مادة الكوكايين التي كانت وراء سقوط رؤوس كبيرة من بينها عبد الغني الهامل المدير العام للأمن الوطني المسجون.