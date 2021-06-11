أعلنت السلطات في نيجيريا، اليوم الجمعة، أن مسلحين هاجموا كلية في شمال نيجيريا وقتلوا طالبا وخطفوا ما لا يقل عن 10 أشخاص.

وقال صامويل أروان، مفوض الأمن الداخلي في ولاية كادونا، إن "مسلحين هاجموا المقر الرئيسي لكلية نوهو بامالي للفنون التطبيقية في زاريا بولاية كادونا، في وقت متأخر أمس الخميس، وأطلقوا النار بشكل عشوائي وخطفوا اثنين من الأساتذة وثمانية طلاب".

وأضاف أروان أن "طالبين تعرضا لإطلاق نار، توفي أحدهما ونُقل الآخر إلى المستشفى للعلاج". ووفقا لوكالة "رويترز"، أكد أليو كوفا، رئيس فرع اتحاد الأكاديميين العاملين في كليات الفنون التطبيقية، أن اثنين من الأساتذة ونحو عشرة طلاب اختطفوا.

وقال كل من أروان وكوفا إن الخاطفين لم يطلبوا أي فدية حتى الآن. وهاجمت جماعات مسلحة، عدة مرات، مدارس وجامعات في شمال غرب نيجيريا خلال الأشهر القليلة الماضية.

كما خطفت أكثر من 700 طالب بغرض الحصول على فدية منذ ديسمبر.

وشن المسلحون، مؤخرا، سلسلة من الهجمات في أنحاء أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان. وفجر عجز قوات الأمن عن كبح عصابات الخطف احتجاجات ضد ما يعتقد أنه تقاعس من جانب الحكومة.