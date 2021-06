L'ambassade d'Allemagne à Rabat a indiqué, jeudi, que "les autorités marocaines ont refusé de fournir des services aux citoyens allemands, sans donner de justification".

L'ambassade a ajouté, par voie de communiqué publié sur son site Internet : "Depuis le 1er mars, le Maroc a suspendu unilatéralement sa coopération avec l'ambassade et les institutions allemandes, bloquant toutes les voies de communication avec l'ambassade, y compris le service des affaires consulaires".

A cette date, le ministère marocain des Affaires étrangères a indiqué, dans une lettre à l'adresse des membres du gouvernement de son pays, que le Maroc avait décidé de "rompre ses relations avec l'ambassade d'Allemagne à Rabat, en raison de profondes divergences sur des questions cruciales", sans donner plus de clarifications. L'ambassade a ajouté qu'elle "ne peut fournir de soutien consulaire que de manière très limitée". Elle a conseillé aux citoyens allemands "de ne pas dépasser la période de séjour autorisée sans visa (90 jours), et de quitter le pays à temps, via des vols spéciaux".

"Si des problèmes surviennent concernant le séjour légal, l'assistance de l'ambassade n'est malheureusement pas possible", même si les autorités marocaines orientent les personnes concernées vers la représentation diplomatique allemande à Rabat."

Le 6 mai, le Maroc a convoqué son ambassadeur à Berlin, Zohour Alaoui, pour des consultations en raison de la position "négative" de l'Allemagne sur la question de la région du Sahara et de sa "tentative d'exclure Rabat des consultations sur la Libye", selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.