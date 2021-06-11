ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد صدور تقرير لوكالة الطاقة الدولية قالت فيه إن منتجي "أوبك+" سيحتاجون إلى زيادة إنتاجهم بهدف تلبية الطلب الذي يتجه للتعافي إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وبحلول الساعة 10:20 بتوقيت الجزائر، صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.25 بالمائة إلى 72.70 دولار للبرميل، وقبل ذلك تم تداول العقود في المنطقة الحمراء عند 72.48 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.18 بالمائة إلى 70.42 دولار للبرميل، وفي وقت سابق كان الخام الأمريكي عند 70.25 دولار للبرميل. ويتجه "برنت" صوب ارتفاع أسبوعي 0.8 بالمائة، بينما يتجه خام "غرب تكساس الوسيط" لتحقيق مكسب 0.9 بالمائة.

وقبل ذلك أفادت وكالة الطاقة الدولية بأن منتجي النفط في "أوبك+" سيحتاجون إلى زيادة إنتاجهم بهدف تلبية الطلب، الذي يتجه للتعافي، إلى مستويات ما قبل الجائحة، بحلول نهاية 2022. وقالت الوكالة، التي مقرها باريس، إن مجموعة "(أوبك+) تحتاج إلى فتح الصنابير حتى تحصل الأسواق العالمية على إمدادات كافية"، مضيفة أن الطلب على النفط آخذ في الارتفاع. وأضافت، في تقريرها الشهري بشأن النفط: "في 2022 ثمة مجال لأعضاء مجموعة (أوبك+) البالغ عددهم 24، بقيادة روسيا والسعودية، لزيادة إمدادات الخام 1.4 مليون برميل يوميا فوق هدفهم، للفترة بين جويلية 2021 ومارس 2022".

وعلى صعيد متصل، يتوقع بنك الاستثمار الأمريكي "غولدمان ساكس" أن تبلغ أسعار خام برنت 80 دولارا للبرميل هذا الصيف، مراهنا على أن ارتفاع سوق النفط في الآونة الأخيرة سيستمر، إذ يعزز توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا النشاط الاقتصادي العالمي والطلب على الخام.