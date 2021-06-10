أكد المجلس السياسي للتحالف الجنوب افريقي، على دعمه للقضيتين الصحراوية والفلسطينية، وحق شعبيهما في تقرير المصير.

وجدد المجلس السياسي للتحالف، في بيان أصدره عقب اجتماعه، في إطار جلسة علنية عقدها مؤخرا، دعمه لآخر مستعمرة في القارة الافريقية والمتمثلة في الصحراء الغربية، ونضالات وكفاح الشعب الصحراوي من أجل تقرير مصيره.

وأعرب التحالف عن "قلقه إزاء السياسات المغربية التوسعية، وما تشكله من خطر ودبلوماسية الدولار المنتهجة من قبلها في القارة الافريقية وخارجها" في اشارة الى ممارسة سياسة الابتزاز والمساومة.

من جهة أخرى، عبر المجلس السياسي للتحالف، عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ضد سياسات المصادرة والاحتلال والفصل والتمييز العنصري، والقمع الممارس من قبل الكيان الصهيوني.

كما أكد التحالف دعمه للكفاح العادل للشعب الفلسطيني من أجل استعادة السيادة الوطنية الديمقراطية وتقرير المصير في ظل السلم والتنمية.

وجدد التحالف التأكيد، خلال اجتماعه، على القرار المشترك لـ "تقديم دعم عملي وملموس للشعب الفلسطيني المضطهد والمقهور".

يشار إلى أن المجلس السياسي للتحالف، يضم أعضاء رسميين في المكتب الوطني، أو الستة الأوائل من المجلس الوطني الإفريقي، والحزب الشيوعي الجنوب افريقي ومجلس جنوب افريقيا.

ويعتبر المجلس السياسي للتحالف الجنوب افريقي، جهاز القيادة الاستراتيجية للتحالف، حيث يتعمد عمله على نموذج أو نمط استشاري يسعى الى بلوغ التوافق.