أجلت مباراة شباب بلوزداد - شبيبة القبائل، المقررة آنفا يوم الأربعاء 23 جوان، لحساب تسوية رزنامة الجولة الـ 22 للبطولة المحترفة الأولى لكرة القدم, إلى موعد لاحق، حسبما أعلنت عنه اليوم الخميس الرابطة المحترفة لكرة القدم على موقعها الرسمي.

وكتبت الهيئة المسيرة للمنافسة في بيان لها:" قررت الرابطة المحترفة، بناء على طلب شبيبة القبائل، تأجيل مباراتها المتأخرة للجولة الـ22 التي كانت مبرمجة يوم الاربعاء 23 جوان إلى موعد لاحق".

وستواجه شبيبة القبائل، الممثل الجزائري الوحيد الذي لا يزال متأهلا في منافسة إفريقية، نادي كوتون سبور الكاميروني، في الدور نصف النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية. وسيجري لقاء الذهاب يوم 20 يونيو بغاروا، بينما سيكون لقاء العودة يوم 27 جوان بالملعب الأولمبي 5 جويلية بالجزائر.

وأضافت الرابطة :"اتخذت الرابطة المحترفة هذا القرار لتمكين شبيبة القبائل بالتحضير في أحسن الظروف الممكنة لمباراتي المربع الذهبي".

من جهة أخرى، أعلنت الرابطة المحترفة تغيير ضربة انطلاق مباراة، شبيبة القبائل-اتحاد بسكرة من الساعة 17:30 إلى الساعة 19:00 المبرمجة يوم الأحد لحساب الجولة الـ 25 من البطولة.

وختم بيان الرابطة :" تلتزم الرابطة المحترفة بمرافقة و تشجيع شبيبة القبائل التي تمثل الكرة الجزائرية أحسن تمثيل, في مواجهتها المزدوجة أمام كوتون سبور غاروا".