حقق وفاق سطيف، اليوم الخميس، فوزا عريضا على حساب مضيفه نادي بارادو، في افتتاح مقابلات الجولة 25 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وواصل النسر السطايفي سلسلة النتائج الإيجابية في بطولة هذا الموسم بعدما تجاوز اليوم نادي بارادو بثلاثية نظيفة على ملعب الدار البيضاء في العاصمة، تداول على تسجيلها دغموم (د14)، غشة (د40) وعمورة عن طريق ضربة جزاء (د58).

بهذا الفوز يعزز أشبال المدرب نبيل الكوكي ريادتهم لجدول الترتيب، رافعين رصيدهم إلى النقطة 53.

في باقي اللقاءات التي أجريت اليوم، حسم اتحاد بلعباس داربي الغرب على حساب أولمبي الشلف بنتيجة هدفين مقابل هدف، وهو نفس الأمر لسريع غليزان الذي أطاح بالجار مولودية وهران بنفس النتيجة، فيما تتواصل استفاقة أهلي برج بوعريريج الذي لم ينهزم لليوم السادس على التوالي محققا فوزا ثمينا على حساب جمعية عين مليلة بهدفين لصفر.

النتائج:

شباب برج بوعريريج - جميعة عين مليلة 2-0

اتحاد سيدي بلعباس - جمعية الشلف 2-1

نادي بارادو - وفاق سطيف 0-3

سريع غليزان - مولودية وهران 2-1

الأحد 13 جوان:

أولمبي المدية - نجم مقرة

شبيبة سكيكدة - وداد تلمسان

مولودية الجزائر- شبيبة الساورة

شبيبة القبائل - اتحاد بسكرة

-- مقابلات مؤجلة :

شباب قسنطينة - شباب بلوزداد

نصر حسين داي - اتحاد الجزائر

-- الترتيب : نقاط لعب

1. وفاق سطيف 53 25

2. شبيبة الساورة 46 24

3. مولودية وهران 44 25

4. شباب بلوزداد 43 23

5.-شبيبة القبائل 41 23

6. اتحاد الجزائر 39 24

7 .أولمبي المدية 37 24

8 -. مولودية الجزائر 36 23

-- شباب قسنطينة 36 24

10. نادي بارادو 34 24

11. جمعية عين مليلة 31 25

12. أولمبي الشلف 27 25

--. اتحاد بسكرة 27 24

14. سريع غليزان 26 25

15. نجم مقرة 23 24

16. وداد تلمسان 21 24

--. نصر حسين داي 21 24

--. اتحاد بلعباس 21 25

19. شبيبة سكيكدة 17 24

--. أ. برج بوعريريج 17 25 .