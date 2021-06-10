توفي شخص وأصيب اثنان آخران مساء اليوم الخميس بولاية سيدي بلعباس إثر احتراق كلي للسيارة التي كانوا على متنها حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال أنه تم العثور على الضحية جثة متفحمة فيما أصيب مرافقيه بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة وذلك بعد أن احترقت السيارة بالطريق السيار شرق-غرب على مستوى منطقة حاسي زهانة.

وأبرز ذات المصدر أنه تم نقل المصابين بالحروق إلى المركز الاستشفائي الجامعي "عبد القادر حساني" لمدينة سيدي بلعباس.

كما فتحت المصالح المعنية تحقيقا حول ظروف هذا الحادث.