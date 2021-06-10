أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، نهاية عملية "برخان" العسكرية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي.

وبعد أسبوع من إعلان انتهاء التعاون العسكري الثنائي بين باريس وباماكو، قال الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحفي "استمرار مشاركتنا في منطقة الساحل لن يتم في إطار ثابت"، معلنا عن "تحول عميق في الوجود العسكري" في المنطقة.

وحسب ماكرون فإن هذا التغير سيكون بنهاية عملية برخان "كعملية خارجية للسماح بعملية دعم وتعاون لجيوش دول المنطقة".

وأوضح ماكرون أنه سيتم تقديم الطرق والجدول الزمني الدقيق لهذا التحول في البداية في تجمع للتحالف في منطقة الساحل، والذي من المقرر أن "يجتمع قريبًا جدًا".