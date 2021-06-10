سجلت الجزائر 321 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، وفق الحصيلة التي كشفت عنها وزارة الصحة، اليوم الخميس.

وتبين الإحصائية الجديدة انخفاض عدد الحالات اليومية المؤكدة مقارنة باليوم الماضي الذي سجلت فيه 387 حالة.

كما كشف نفس المصدر عن إحصاء 8 وفيات و238 حالة شفاء خلال نفس الفترة، فيما يتواجد حاليا 26 مريضا في العناية المركزة.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 132.355، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 92132 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.552 حالة.

وأضاف البيان أن 15 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 25 ولاية أقل من 10 حالات و8 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.