أحبطت مصالح الأمن بولاية مستغانم بالتعاون مع قوات حراس السواحل ليلة أمس محاولة للهجرة غير الشرعية عن طريق الإبحار السري لنحو 11 شخصا تتراوح أعمارهم بين 16 و31 سنة، ينحدرون من ولاية الجزائر العاصمة.

وقد تمت العملية بناء على معلومات وردت إلى مصالح الأمن مفادها وجود مجموعة من الأشخاص عازمين على الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر من شاطئ استيديا نحو السواحل الاسبانية.

المشتبه فيهم تمّ توقيفهم على بعد عدة أميال بحرية شمال مدينة مستغانم، حيث كانوا على متن قارب صيد بقوة 40 حصان. المتهمون أحيلوا على العدالة بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني عبر البحر بطريقة غير شرعية.