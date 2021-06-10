رفعت قائمة حركة مجتمع السلم إخطارا عاجلا للجنة المستقلة للانتخابات في تونس، بسبب ما وصفته خرقا خطيرا بسبب استمرار القائمة رقم 7 التابعة لحزب جبهة التحرير الوطني في الحملة الانتخابية أمام المركز الانتخابي بالقنصلية العامة في العاصمة تونس.

وأكدت الشكوى أنه تم رصد وتصوير سيارة تحمل ملصقة للقائمة رقم 7 مثبتة في مقدمة السيارة عند مدخل القنصلية العامة بتونس العاصمة وهي مركز يضم مكتبيين انتخابيين،، وهو ما يعد خرقا للقانون الانتخابي الذي يمنع ذلك تماما، ناهيك عن أنه خرق للصمت الانتخابي.

وطالبت قائمة "حمس" اللجنة المستقلة للانتخابات في تونس بالتدخل العاجل لوقف هذا التجاوز الخطير الذي يمس بمصداقية ونزاهة العملية الانتخابية.