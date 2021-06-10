أكد مدرب المنتخب التونسي صباح اليوم الخميس أن المباراة الودية التي سيخوضها غدا الجمعة نسور قرطاج ضد منتخب الجزائر بملعب رادس، لها أهمية كبرى، على مستوى التحضير لتصفيات المونديال.

وقال الكبير خلال اللقاء الصحفي: "كل ما تم تناقله من تصريحات حول هذه المباراة الودية لا تهمنا".

وأوضح: "منتخب الجزائر حين توج ببطولة إفريقيا 2019 كنا أكثر من فرح له بهذا التتويج والجماهير التونسية خرجت للشوارع فرحا بإنجازه".

الكبير أضاف: " غدا سننظر له كمنافس، ولا نستهدف أن يقال إننا من أوقفنا سلسلة اللا هزيمة لمنتخب الجزائر عند 26 مباراة، كما أشار أنه يسعى لتعزيز الرقم المميز الخاص بتونس من حيث النتائج الإيجابية دون هزيمة أيضا".

وواصل حديثه عن المباراة: "هدفنا أن نواصل نحن سلسلتنا الإيجابية التي حققناها في 12 مباراة بين ودية ورسمية، حيث فزنا في 9 لقاءات وتعادلنا في 3، هدفنا في كل المباريات خصوصا في رادس أن نفرض سيطرتنا الميدانية، ونفرض أسلوبنا على أي منافس".

ونقل موقع كورة التصريحات التي أدلى بها كبير الذي ختم كلامه بـ : سنواجه غدا منتخب جزائري محترم له لاعبين من مستوى عالمي ويشرف عليه مدرب كفء وضع بصمته على الفريق الذي يستحق ما حققه".

واختتم: "منتخبنا أيضا في ديناميكية إيجابية وبحول الله سنكون جاهزين لمواصلة النتائج الإيجابية للتقدم في التصنيف العالمي".