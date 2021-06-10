تتجه شركة سويسرية نحو رعاية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف " خلال الفترة المقبلة خلفا للشركة الفرنسية " لاجاردير".

وأفاد موقع " صدى البلد " المصري اليوم الخميس، أن المفاوضات بين الكاف والشركة السويسرية وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية نتيجة اتفاق الطرفين على أبرز البنود الرئيسية للتعاقد بينهما، ويتبقى الإعلان الرسمي فقط من قبل الكاف.

ومن المقرر أن تتولى الشركة السويسرية الراعية التسويق الكامل للكاف خلال السنوات المقبلة، ويأمل مسؤولو الكاف الحاليين بقيادة الجنوب إفريقي موتسيبي إحداث طفرة كبيرة في كرة القدم الإفريقية خلال الفترة المقبلة.

ويدرس مسؤولو الكاف إحداث تغييرات في الأمور الخاصة ببث البطولات الإفريقية على أن تكون متاحة للعديد من الجهات وعدم اقتصارها على جهة واحدة مثلما كان يحدث في الأعوام الماضية. مصححححححح