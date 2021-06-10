أكد لاعب منتخب تونس عيسى العيدوني أن مباراة الجزائر الودية غدا، ستكون بطابع خاص بالنسبة إليه بما أن والده جزائري.

وقال العيدوني خلال الندوة الصحفية التي نشطها رفقة المدرب منذر الكبيّر اليوم الخميس: "والدي جزائري ووالدتي تونسية وقد اخترت تمثيل تونس وأنا سعيد بذلك".

وتابع في التصريحات التي نقلها موقع " كورة: "سأحرص غدا على تقديم أفضل ما لدي، لأسهم في فوز منتخبنا".

ليضيف بأن لقاء الجزائر مهم للغاية سواء كان وديا أو رسميا، موضحا: "نلعب دائما للانتصار، ومباراة الجزائر ديربي جماهيري مهم".

وختم حديثه بخصوص اللقاء: " سنعطي كل ما لدينا، لنقدم مباراة كبيرة نتيجة وأداء، من أجل الفوز، وكأنها مباراة رسمية".