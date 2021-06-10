وضعت المديرية العامة للأمن الوطني مخططا لمرافقة سير الانتخابات التشريعية المقررة السبت المقبل المصادف لـ 12 جوان عبر كافة ولايات الوطن.

ويرتكز هذا المخطط، حسبما أفاد بيان لذات المديرية، اليوم الخميس، على تجنيد تشكيل خاص بتأمين محيط مراكز ومكاتب التصويت المتواجدة بقطاع اختصاص مصالح الشرطة مع ضمان نقل وتأمين صناديق الاقتراع.

وأوضح البيان أنه أسندت إلى فرق التشكيل مهمة تسهيل حركة المرور وتأمين مستعملي الطريق العام أثناء الحدث الانتخابي، من خلال تطبيق تدابير منع الوقوف والتوقف للمركبات وكذا التجمعات بالقرب من المؤسسات المعنية بالعملية، مع الحرص على احترام إجراءات البروتوكول الصحي المتعلق بالوقاية من كوفيد-19.