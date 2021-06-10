أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتسريع عملية ترحيل المهاجرين المتواجدين في فرنسا بطريقة غير شرعية إلى الجزائر.

وبحسب مصادر إعلام فرنسية، فقد جمع ماكرون عددا من الوزراء ليطالبهم بطرد الأجانب غير الشرعيين بكل صرامة، لأن العمليات لا تزال ضعيفة التطبيق.

وقال أحد المستشارين "طلبات اللجوء في تزايد، إذ يتقدم الأجانب بشكل منهجي للحصول على اللجوء مع العلم أن فحص ملفهم يستغرق عدة أشهر”، مشيرا إلى أن “معدل قبول الهجرة في فرنسا قليل".

وعُقد هذا الاجتماع بحضور رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، والوزراء جيرالد دارمانين (الداخلية)، وجان إيف لودريان (الشؤون الخارجية).وممثل عن وزير العدل إريك دوبوند موريتي. حيث طالبهم ماكرون بتفعيل آليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وتكثيف المفاوضات مع الدول التي قدموا منها.